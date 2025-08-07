G4Media.ro
Regizorul Francis Ford Coppola a fost externat din spital şi „se simte bine”

Regizorul Francis Ford Coppola, recompensat cu cinci premii Oscar, a fost externat din spitalul din Roma unde fusese internat în urmă cu două zile şi „se simte bine”, a declarat joi o persoană familiară cu situaţia, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

În vârstă de 86 de ani, celebrul cineast american, cunoscut pentru trilogia ”The Godfather” sau pelicula ”Apocalypse Now”, fusese internat marţi la Policlinico Tor Vergata, un spital public din capitala Italiei, pentru o procedură cardiacă programată.

Coppola se află în Italia pentru a-şi promova cea mai recentă peliculă, filmul ştiinţifico-fantastic „Megalopolis”, o producţie autofinanţată, care a costat 120 de milioane de dolari. Filmul vorbeşte despre încercarea unui arhitect vizionar de a transforma o versiune futuristă a oraşului New York numită New Rome într-o comunitate utopică.

Pelicula a avut parte de recenzii mixte şi a obţinut încasări modeste la box-office după ce a avut premiera la Festivalul de la Cannes în 2024.

Regizorul italo-american a fost recompensat cu cinci trofee Oscar, patru dintre acestea pentru primele două filme din trilogia ”The Godfather”.

