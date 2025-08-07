„Miliarde de dolari ar putea fi injectate”: Donald Trump va deschide piața pensiilor pentru criptomonede

Ar fi o mică revoluție pentru ecosistemul cripto. Donald Trump ar putea semna joi, 7 august, un ordin executiv prin care va integra criptomonedele în planurile de economii pentru pensii din Statele Unite (cunoscute sub denumirea de 401k). Potrivit agenției Reuters, Departamentul american al Muncii va permite investițiile în criptomonede, în timp ce autoritatea de reglementare din SUA (SEC) ar trebui să faciliteze accesul la această nouă clasă de active, scrie BFM TV.

Planurile 401k sunt mecanisme de economisire prin capitalizare care permit angajaților să investească în fonduri cotate. Aceste mecanisme dețin în prezent peste 12.000 de miliarde de dolari. Dar Donald Trump intenționează să elimine frânele de reglementare, permițând investițiile în alte domenii, de la criptomonede la capital de risc și imobiliare.

Aceasta este o mană cerească pentru mulți manageri care se oferă acum să investească în criptomonede în Statele Unite, cum ar fi gigantul Blackrock cu ETF-ul său bitcoin spot. Până în prezent, administrația Biden a descurajat integrarea criptomonedelor în planurile de pensii, în măsura în care Fidelity a fost singurul jucător real care s-a oferit să investească o parte din pensie în bitcoin din 2022.

„Miliarde de dolari”

„Dacă ordinul este finalizat, miliarde de dolari ar putea intra pe piețele criptomonedelor în următorii câțiva ani. Cu toate acestea, promotorii acestor scheme vor trebui probabil să evalueze în continuare riscurile de volatilitate, de custodie și de evaluare”, potrivit site-ului specializat The Block.

În prezent, piața criptomonedelor valorează 3.830 de miliarde de dolari, determinată în principal de bitcoin. Dacă decretul ar vedea lumina zilei, ar fi încă o ilustrare a politicii pro-crypto a lui Donald Trump. Președintele american intenționează să facă din Statele Unite „capitala mondială” a criptomonedelor.

Săptămâna trecută, Casa Albă și-a publicat „recomandările” pentru consolidarea leadershipului SUA în domeniul criptomonedelor, punând capăt „Choke Point 2.0”, care a constat în împiedicarea dezvoltării sectorului cripto în era Biden.

Administrația Trump ar putea, de asemenea, să semneze un ordin executiv în această săptămână pentru a pedepsi băncile care discriminează conservatorii și criptomonedele, potrivit Wall Street Journal.

Statele Unite ar trebui să aibă în sfârșit o rezervă strategică de bitcoin în următoarele câteva luni. În ultimul an, valoarea bitcoin a crescut cu peste 98%, susținută de un mediu favorabil de când Donald Trump a venit la putere.