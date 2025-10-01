Oamenii de știință utilizează tehnologia clonării pentru a schimba ADN-ul în ovulele umane

Oamenii de știință au adaptat tehnologia clonării pentru a crea ovule umane din celule ale pielii și un ovul donat, deschizând astfel o nouă cale către maternitate pentru femeile infertile, potrivit Financial Times.

Cercetarea, deși aflată într‐un stadiu incipient, ar putea să le permită într-o zi să aibă copii cu care să aibă legături genetice, prin inserarea propriului ADN în ovulele donate.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University au transferat nuclee din celule adulte în ovule donate din care fusese îndepărtat nucleul. Apoi au indus aceste celule să se dividă într-un mod care să elimine jumătate din cromozomii lor — o rearanjare a ADN-ului necesară pentru fertilizare.

„Pe lângă faptul că oferă speranță persoanelor infertile din cauza lipsei de ovule sau spermă, această metodă ar permite cuplurilor de același sex să aibă un copil legat genetic de ambii parteneri”, a declarat Paula Amato, profesor de obstetrică și ginecologie la OHSU.

Publicând rezultatele în revista Nature Communications, cercetătorii au subliniat că studiul a fost „o dovadă a conceptului și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a asigura eficacitatea și siguranța înainte de viitoarele aplicații clinice”.

Shoukhrat Mitalipov, liderul proiectului, a estimat că va fi nevoie de încă un deceniu de dezvoltare înainte ca acest proces inovator să fie gata de utilizare în clinicile de fertilitate.

„Medicii întâlnesc din ce în ce mai multe persoane care nu pot utiliza propriile ovule, adesea din cauza vârstei sau a unor afecțiuni medicale”, a declarat Ying Cheong, profesor de medicină reproductivă la Universitatea Southampton din Marea Britanie, care nu a participat la studiul OHSU. „Deși este încă o cercetare de laborator în stadiu incipient, în viitor ar putea transforma modul în care înțelegem infertilitatea și avortul spontan și, poate, într-o zi va deschide calea către crearea de celule similare ovulelor sau spermatozoizilor pentru cei care nu au alte opțiuni”, a spus ea.

Mai multe echipe de cercetare din întreaga lume, printre care Conception, o companie de biotehnologie din California, și Katsuhiko Hayashi și colegii săi de la Universitatea din Osaka, lucrează la gametogeneza in vitro — crearea de ovule și spermatozoizi în laborator.

Ceilalți utilizează o tehnică diferită, care nu necesită ovule donate, creând celule stem pluripotente din piele și încercând apoi să le transforme în ovule. Aceasta a avut succes la șoareci, dar nu a produs încă ovule umane mature, a spus Mitalipov.

Succesul abordării de clonare a OHSU, care constă în transferul nucleului între celule mature în loc de utilizarea celulelor stem, a depins de realizarea unui nou tip de diviziune celulară numită mitomeioză. „Natura ne-a oferit două metode de diviziune celulară, iar noi tocmai am dezvoltat o a treia”, a spus Mitalipov.

Până în prezent, procesul este destul de ineficient. Echipa OHSU a produs 82 de ovule funcționale care au fost fertilizate cu spermă prin FIV, dar numai 9% s-au dezvoltat până la stadiul de blastocist, în care embrionii ar fi transferați pentru a stabili o sarcină într-o clinică de FIV. Niciunul nu a fost cultivat dincolo de acest punct și nu există dovezi că vreunul ar fi crescut până la un făt sănătos. În reproducerea naturală, aproximativ o treime din embrionii umani noi devin blastocisti.

„Avem încă multă muncă dificilă de făcut pentru a descoperi procesul complex prin care cromozomii se împerechează și se separă pentru a crea embrioni sănătoși”, a spus Mitalipov.