Oamenii de știință australieni au dezvoltat un cocktail viral pentru combaterea superbacteriilor

Oamenii de ştiinţă din Australia au dezvoltat un cocktail viral personalizat, conceput pentru a combate infecţiile periculoase rezistente la antibiotice, oferind astfel o nouă speranţă în lupta globală împotriva superbacteriilor, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Tratamentul, denumit Entelli-02, este un cocktail compus din cinci virusuri (numite „bacteriofagi” sau „fagi”), conceput special pentru a viza complexul Enterobacter cloacae (ECC), un grup de bacterii responsabile de infecţii severe, adeseori dificil de tratat, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea Monash din Australia.

Studiul reprezintă o nouă abordare pentru medicina de precizie în spitalele care luptă împotriva rezistenţei la antimicrobiene (AMR), precizează acelaşi comunicat. „Entelli-02 nu este doar o realizare ştiinţifică, ci şi un instrument clinic creat pentru a fi utilizat în prima linie împotriva agenţilor patogeni bacterieni mortali, rezistenţi la medicamente”, a declarat profesorul Jeremy Barr de la Facultatea de Ştiinţe Biologice din cadrul Universităţii Monash.

„Rezistenţa la antibiotice este una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne”, a adăugat Jeremy Barr, autorul principal al studiului publicat în revista Nature Microbiology. Entelli-02 demonstrează că terapia cu bacteriofagi poate fi un tratament precis, puternic şi pregătit de utilizare clinică împotriva infecţiilor multirezistente, au afirmat cercetătorii australieni. Cocktailul viral Entelli-02 este de acum disponibil pentru utilizare compasională şi pregăteşte terenul pentru viitoare studii clinice care utilizează produse pe bază de bacteriofagi, potrivit studiului.

„Acesta este un model pentru modul în care spitalele pot răspunde la epidemii de AMR cu terapii de precizie”, a declarat profesorul Jeremy Barr.