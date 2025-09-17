O zonă din șantierul de la Planșeul Unirii va fi analizată de arheologi, după descoperirea în timpul lucrărilor a unor elemente de construcție anterioară, anunță Primăria Sectorului 4
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii au fost găsite cărămizi / elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița, în centrul Capitalei.
„Conform procedurilor standard, zona a fost delimitată și protejată, urmând a fi examinată de către specialiști în arheologie.
La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, a precizat Primăria Sectorului 4 într-o postare pe Facebook.
Șantierul pentru refacerea Planșeului Unirii din centrul Capitalei a început în 10 iunie 2024. Lucrările cuprind mai multe faze și vor dura cel puțin 3 ani.
