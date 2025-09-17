G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O zonă din șantierul de la Planșeul Unirii va fi analizată de…

planseul unirii descoperire arheologi
Sursa foto: Facebook Primăria Sectorului 4

O zonă din șantierul de la Planșeul Unirii va fi analizată de arheologi, după descoperirea în timpul lucrărilor a unor elemente de construcție anterioară, anunță Primăria Sectorului 4

București17 Sep • 336 vizualizări 0 comentarii

Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii au fost găsite cărămizi / elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița, în centrul Capitalei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Conform procedurilor standard, zona a fost delimitată și protejată, urmând a fi examinată de către specialiști în arheologie.

La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, a precizat Primăria Sectorului 4 într-o postare pe Facebook.

Șantierul pentru refacerea Planșeului Unirii din centrul Capitalei a început în 10 iunie 2024. Lucrările cuprind mai multe faze și vor dura cel puțin 3 ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Nicușor Dan anunță că va demonta gardurile „amplasate ilegal” de Daniel Băluță la planșeul din Piața Unirii / Primarul Sectorului 4 a început lucrările la planșeu, deși nu are avizele și autorizațiile de la Primăria Generală, ci de la Sectorul 3 / Care sunt mizele proiectului de 867 de milioane de lei

București14 Oct 2024
15 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.