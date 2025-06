O tânără de 34 de ani e singura femeie instructor și examinator de Aviație Generală din România / ”Manșa nu te întreabă dacă ești femeie sau ești bărbat. Acolo știi ce ai de făcut, mergi mai departe”

Alina Jumuga, în vârstă de 34 de ani, este din Brașov și e singura emeie instructor și examinator de Aviație Generală din România, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.”În primul rând presupune o școală de pilotaj terminată, presupune să ai licențele de pilot comercial, toate licențe de instructor de zbor pentru toate calificările. Zbor de noapte, zbor instrumental, zbor pe avioane cu mai multe motoare și culminează cu licența de examinator. Aviația generală este domeniul din aviație care se ocupă cu avioanele mici. Mai exact este ramura în care oamenii intră înainte de a ajunge piloți de linie, începutul lor în cariera de piloți”, spune ea.

Instructorul de aviație Alina Jumuga recunoaște că nu a fost ușor să se afirme într-un domeniu în care bărbații dețin supremația numerică.

„A fost greu, dar frumos. Nu neapărat pentru că sunt femeie, pentru că în aviație oricine își dorește poate să ajungă acolo, ci pentru că ai nevoie de responsabilitate și de o pregătire psihică și morală destul de bine pusă la punct. Într-adevăr, este un domeniu ocupat preponderent de bărbați. Noi încercăm acum să ne facem loc. Recunosc că aviația nu are gen și știu că nu are gen. Manșa nu te întreabă dacă ești femeie sau ești bărbat. Acolo știi ce ai de făcut, mergi mai departe, nu știi ce ai de făcut, poți să plătești cu viața chiar dacă ești femeie, chiar dacă eşti bărbat. Dar simplul fapt că suntem înconjurați în acest domeniu preponderent de bărbați este un pic dificil pentru femei, deoarece trebuie să demonstreze un pic mai mult”, a declarat Alina Jumuga.

Ea a lucrat la Otopeni timp de 6 ani, unde făcea programările de zbor și verificările pentru echipajul aeronavelor. Acolo și-a dat seama că își dorește mai mult decât o muncă de birou, astfel că a obținut licența de zbor după ce a absolvit cursurile de specialitate.

De mai bine de 10 ani s-a mutat la Brașov și promovează programul „Pilot pentru o zi” de pe Aerodromul Ghimbav. Este o experiență la care are acces oricine, iar pe tineri îi ajută să afle dacă au aptitudini pentru o carieră în aviație.

„Acest program noi îl recomandăm pentru că poate fi relevant pentru cineva. Își poate da seama dacă locul lui este în cockpit sau nu, pentru că acest program se face împreună cu un instructor de zbor, are loc într-un avion pe care se face școala în mod obișnuit. Instructorul de zbor îi poate da un feedback persoanei respective în mare, pentru că poți să observi într-o oră, două ore de zbor dacă are aptitudini. Negreșit, restul, și anume know-how-ul, îl ia de la școală”, a conchis Alina Jumuga.