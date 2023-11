O noua terapie extrem de eficienta impotriva durerii, la Spitalul de Recuperare Medicala Sfantul Sava, din Pantelimon, Ilfov (P)

Spitalul de Recuperare Medicala Sfantul Sava, din Pantelimon, Ilfov, investeste permanent in echipamente inovative, aduse in premiera in tara noastra. Are cea mai mare echipa de specialisti in kinetoterapie, fizioterapie si ingrijiri paliative, iar in cei numai cinci ani de existenta, Spitalul Sfantul Sava numara peste 5.000 de pacienti recuperati medical cu succes.

Pentru a veni in sprijinul pacientilor sai cu cele mai recente si inovative tehnici, managementul Spitalului Sfantul Sava achizitioneaza echipamentul Deep Oscilation pentru o terapie unica, patentata, non-invaziva si atraumatica pentru tratarea edemurilor si durerii.

Terapia se bazeaza pe producerea unui camp electrostatic oscilant in profunzimea tesutului, pana la opt centrimetri profunzime. Astfel, este influentat tesutul tegumentar, subcutanat, muscular, limfatic si vascular.

Acest efect duce la recuperarea flexibilitatii şi la mobilizarea între straturile şi fibrele individuale, precum şi la dezvoltarea şi îmbunătăţirea căilor de trecere a limfei şi elementelor nutritive.

Prin repetarea acestui proces în succesiune rapidă, se produce deformarea ritmică a ţesutului. Pe durata pauzei dintre impulsuri, elasticitatea ţesutului reacţionează împotriva acestui mecanism.

Tratamentul duce la normalizarea regimului staţionar, adică a fluxului permanent de fluid între ţesuturile care înconjoară celulele şi vasele sanguine şi limfatice. În acest mod, durerea este diminuată şi este reactivat întregul proces de vindecare şi regenerare.

Terapia durerii este aplicata in Spitalul Sfantul Sava, atat in sectiile de recuperare medicala dupa traumatisme, interventii chirurgicale de orice natura, afectiuni cardiovasculare si neurologice, dar si in sectia de ingrijiri paliative.

Aceasta terapie inovativa este eficienta in urmatoarele cazuri:

– Tratamentul traumelor acute pre operator şi post operator;

– Stări extrem de dureroase,

deoarece efectul terapeutic poate fi obţinut şi prin atingeri uşoare. Astfel se pot trata prin terapie fizică afecţiuni la care alte metode ar fi contraindicate, ca de exemplu: traumatisme cranio-cervicale în flexie, extensie sau combinate, fracturile, rupturile musculare, etc;

– Profilaxia eficientă a trombozei în cazurile de inactivitate sau funcţionare defectuoasă a pompei musculare;

– Scurtarea perioadei de convalescenţă;

– Post-tratamentul carcinomului, simultan

cu terapia prin radiaţii;

– Tratamentul eficient al edemelor (accelerarea fluxului limfatic);

– Tratamentul tuturor tipurilor de leziuni în sport (acute,

subacute, cronice) precum şi a durerilor după eforturile musculare;

– O mobilizare eficienta a secretiilor în afecţiunile tractului respirator;

– Terapie de relaxare plăcută cu scop de regenerare şi

calmare;

– Utilizarea pe zone cu răni deschise (prin acoperire cu folie sterilă) de ex în cazul vindecării persecundam, ulcus cruris, escare de decubit, opăriri şi arsuri;

– Regenerare mai rapidă după intervenţii chirurgicale, dureri musculare, întinderi, leziuni traumatice, suprasolicitări sau afectiuni neurologice, dureri, edeme, inflamaţii, răni

– Pentru leziunile traumatice şi vătămările cauzate de

suprasolicitări, efect antiinflamator şi de reducere a edemelor, stimulează direct automobilizarea în zonele dureroase care au fost calmate, permite o revenire mai rapida la formele active de tratament si antrenament



Efecte Terapeutice

• Intens analgezic;

• Anti-inflamator;

• Drenaj limfatic;

• Drenaj respirator;

• Stimulează vindecarea rănilor;

• Antifibrotic;

• Îmbunătăţeşte troficitatea;

• Reduce eritemul;

• Are efect de detoxifiere;

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava. ro/

https://spitalulsfantulsava. ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava. ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava. ro/kinetoterapie/