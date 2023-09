O nouă înregistrare video îl arată pe comandantul Flotei rusești din Marea Neagră, pe care Ucraina a susținut că l-a ucis în atacul din Sevastopol

Un post de televiziune administrat de Ministerul rus al Apărării a difuzat miercuri dimineață un interviu cu comandantul flotei din Marea Neagră, Viktor Sokolov – a doua înregistrare video care apare cu acesta în 24 de ore, transmite Sky News.

De data aceasta, amiralul Sokolov vorbește în înregistrare – spunând că flota din Marea Neagră operează eficient, relatează agenția de știri Reuters.

#Russian propagandists have published a video of the (still alive) commander of the Russian Black Sea Fleet, Viktor #Sokolov. pic.twitter.com/vArjBCOZVL

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2023