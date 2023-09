O navă de desant și submarinul Rostov-on-Don, avariate după atacul cu rachete care a vizat portul Sevastopol din Crimeea (serviciile secrete ucrainene)

O navă și un submarin au fost avariate la Sevastopol, a declarat pentru presa ucraineană Andrei Yusov, reprezentant al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina, citat de BBC.

Potrivit acestuia, echipamentele de la uzina de reparații navale au fost, de asemenea, avariate în urma loviturii.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în timpul nopții, forțele armate ucrainene au lansat o lovitură cu zece rachete de croazieră asupra uzinei de reparații navale din Sevastopol. Ministerul susține că sistemele rusești de apărare aeriană au doborât șapte rachete – cele trei rachete rămase, potrivit ministerului, au avariat două nave aflate în reparații.

Potrivit canalului de telegrame Shot, au fost avariate submarinul diesel-electric Rostov-on-Don și nava mare de debarcare Minsk.

The diesel-electric submarine „Rostov-on-Don” and the large landing ship „Minsk” were damaged as a result of the attack on #Sevastopol, they caught fire, reports Russian media.

The occupiers used „Rostov-on-Don” for shelling of Ukraine. pic.twitter.com/KSCyqbICMY

— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2023