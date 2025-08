Skims lansează un „corset” pentru față: între idealuri toxice și obsesia pentru frumusețea de dimineață

„Cu cât arăți mai rău când te culci, cu atât vei arăta mai bine dimineața”, acesta este noul mantra viral de pe TikTok, în spatele trendului „morning shed”, în care utilizatorii filmează procesul de îndepărtare a măștilor, benzilor și produselor aplicate peste noapte pentru a-și modela chipul. Acum, Kim Kardashian intră oficial în această zonă a ritualurilor extreme de frumusețe nocturnă, lansând prin brandul său Skims un controversat shapewear pentru față, un fel de mască compresivă ce promite o linie a maxilarului „sculptată”. Vândută cu 52 de lire, masca s-a epuizat în mai puțin de 24 de ore de la lansare, relatează BBC.

Noua mască a împărțit internetul în două. Unii o consideră viitorul conturării fără bisturiu, alții o critică vehement, spunând că promovează idealuri corporale toxice și nesiguranță, în special în rândul tinerelor.

Designul nu este o noutate absolută, astfel de accesorii au fost folosite post-operator, dar Skims le reambalează pentru uz zilnic, promițând modelare facială fără intervenții estetice.

Pe TikTok, influenceri de beauty combină face wraps cu alte tendințe virale precum gua sha (masaj cu un instrument de piatră) și mouth taping (lipirea gurii cu bandă pentru a încuraja respirația nazală). Totul pentru a obține chipul „perfect” dimineața.

Dr. Anna Andrienko, medic estetician, avertizează că aceste măști nu au susținere științifică reală. „Cel mult pot reduce temporar retenția de apă prin presiune și reținerea căldurii, dar nu oferă rezultate de durată în ceea ce privește conturarea sau tonifierea pielii”, afirmă ea pentru BBC.

Mai mult, utilizarea prelungită sau prea strânsă poate cauza iritații, acnee sau probleme de circulație. De asemenea, Dr. Andrienko contestă afirmațiile conform cărora masca ar fi „infuzată cu colagen”. „Nu există dovezi clare că acest colagen din țesături ar avea vreun efect asupra pielii”, adaugă ea.

Pe lângă lipsa de eficiență reală, produsul este acuzat că adâncește presiunea asupra imaginii corporale. „Când ajungem să comprimăm bărbia sau linia maxilarului, transmitem ideea că până și trăsăturile naturale trebuie corectate”, avertizează experta în skincare Laura Porter. „Aceste mesaje sapă în stima de sine a tinerilor, sugerând că sunt acceptabili doar dacă își remodelează constant aspectul.”

Fosta fotomodelă Chloe Thomas consideră că astfel de produse „anulează progresele făcute în acceptarea diversității corporale”, iar activista body positive Michelle Elman compară masca cu un obiect desprins din serialul distopic The Handmaid’s Tale.

„Faptul că lumea chiar crede că va arăta ca Kim Kardashian după ce poartă această mască este grav, Kim a ajuns la acel look prin tratamente costisitoare, nu printr-un material compresiv de 50 de lire”, spune Elman.

Lansarea a stârnit reacții aprinse. Pe contul de Instagram al Skims, utilizatorii au întrebat dacă nu cumva produsul e o farsă de 1 aprilie, în timp ce alții l-au comparat cu masca lui Hannibal Lecter din filmul The Silence of the Lambs. Chiar și actorul Anthony Hopkins a glumit pe seama produsului, postând un clip în care, purtând masca, spunea: „Salut, Kim. Mă simt deja cu 10 ani mai tânăr.”

Mai mulți comentatori au avertizat că produsul „alimentează probleme de stimă de sine în rândul generației Z” și „transformă somnul într-un nou teren de performanță estetică”.

BBC a contactat Skims pentru un punct de vedere, dar până la acest moment nu a fost oferit un răspuns oficial.

