„And Just Like That” se încheie după al treilea sezon: HBO confirmă finalul rebootului „Sex and the City”

HBO a anunțat că serialul And Just Like That, continuarea celebrului Sex and the City, se va încheia oficial după cel de-al treilea sezon. Showrunner-ul Michael Patrick King a explicat pe Instagram că, în timp ce scria ultimul episod, „a devenit clar pentru mine că acesta ar putea fi un loc minunat pentru a opri povestea”, conform BBC.

Inspirat de expresia emblematică a personajului principal Carrie Bradshaw, serialul urmărește viețile romantice ale trei dintre cele patru protagoniste originale, acum în vârstă de 50 de ani, în New York.

Finalul sezonului trei, care va fi difuzat în două părți, nu a fost încă lansat. King a precizat că echipa de producție a amânat anunțul oficial pentru a nu umbri cuvântul „final” bucuria vizionării ultimului sezon.

Sarah Jessica Parker, care o interpretează pe Bradshaw, a postat pe rețelele sociale o montare foto emoționantă din cele două serii, scriind că acest personaj „a dominat pulsul meu profesional timp de 27 de ani”, dar că acum „acest capitol se încheie”.

„And Just Like That a fost pură bucurie, aventură, cel mai frumos fel de muncă intensă alături de o echipă extraordinar de talentată”, a transmis Parker.

„Va trece o eternitate până să uit această experiență. Sper să iubiți ultimele două episoade la fel de mult cum le iubim noi.”

Kristin Davis, care o interpretează pe Charlotte York, a reacționat spunând că este „profund întristată” de încheierea serialului.

Universul Sex and the City, bazat pe scrierile lui Candace Bushnell, a generat de-a lungul anilor două filme și un prequel intitulat The Carrie Diaries. Mulți fani sperau ca povestea să continue cu un nou spin-off sau o altă adaptare.

Totuși, King a declarat că „povestirea continuă a universului Sex and the City ajunge la final”.

Datele furnizate de Samba TV arată o scădere progresivă a audienței pentru And Just Like That, primul episod fiind urmărit de 1,1 milioane de gospodării din SUA, în timp ce cele mai recente episoade au generat mai puțin de jumătate din acea audiență inițială.

Serialul a fost, de asemenea, ținta mai multor critici, în special pentru modul în care a încercat să diversifice distribuția. Revista Elle a descris acest efort ca „lipsit de impact”, în timp ce The Guardian l-a considerat „o supracompensare forțată” pentru „istoricul de ignoranță rasială” al serialului original.

Fanii au semnalat și incoerențe narative, inclusiv faptul că tatăl unuia dintre personajele principale pare să fi murit de două ori. În ultimul sezon, personajul Che Diaz – numit de The Daily Beast „cel mai prost personaj de pe TV”, a fost înlocuit cu unul nou, angajat al BBC.