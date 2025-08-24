O furtună violentă a lovit staţiunea italiană Rimini

O furtună violentă produsă la primele ore ale dimineţii a provocat pagube materiale considerabile în staţiunea estivală Rimini, situată pe coasta adriatică a Italiei, au anunţat duminică autorităţile regionale, potrivit DPA.

Furtuna a smuls acoperişurile clădirilor, iar mobilierul de plajă a fost luat de vânt. Transportul feroviar a fost perturbat timp de mai multe ore după ce arbori smulşi din rădăcini au căzut pe şine. Mai multe maşini au fost avariate, iar campinguri afectate.

Furtuna s-a produs cu puţin timp înainte de răsărit, lovind mai întâi Ravenna, situată la nord-vest de Rimini. Ploile torenţiale, însoţite pe alocuri de grindină, s-au revărsat asupra regiunii, iar vântul a depăşit viteza de 100 de kilometri la oră.

Nu au fost raportate persoane grav rănite şi nu au fost comunicate încă estimări privind costurile pagubelor.

Sezonul de vară este în plină desfăşurare în regiune. Coasta adriatică a Italiei este o destinaţie populară pentru turiştii străini, mulţi dintre aceştia fiind familii cu copii.