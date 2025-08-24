G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O furtună violentă a lovit staţiunea italiană Rimini

rimini italia
Sursa foto: pexels.com

O furtună violentă a lovit staţiunea italiană Rimini

Articole24 Aug 0 comentarii

O furtună violentă produsă la primele ore ale dimineţii a provocat pagube materiale considerabile în staţiunea estivală Rimini, situată pe coasta adriatică a Italiei, au anunţat duminică autorităţile regionale, potrivit DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Furtuna a smuls acoperişurile clădirilor, iar mobilierul de plajă a fost luat de vânt. Transportul feroviar a fost perturbat timp de mai multe ore după ce arbori smulşi din rădăcini au căzut pe şine. Mai multe maşini au fost avariate, iar campinguri afectate.

Furtuna s-a produs cu puţin timp înainte de răsărit, lovind mai întâi Ravenna, situată la nord-vest de Rimini. Ploile torenţiale, însoţite pe alocuri de grindină, s-au revărsat asupra regiunii, iar vântul a depăşit viteza de 100 de kilometri la oră.

Nu au fost raportate persoane grav rănite şi nu au fost comunicate încă estimări privind costurile pagubelor.

Sezonul de vară este în plină desfăşurare în regiune. Coasta adriatică a Italiei este o destinaţie populară pentru turiştii străini, mulţi dintre aceştia fiind familii cu copii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parisul consideră „inacceptabil” discursul vicepremierului italianMatteo Salvini / Întrebat despre o eventuală desfăşurare a soldaţilor italieni în Ucraina, acesta sugerase ca Emmanuel Macron „să se ducă el însuşi”

Articole23 Aug • 799 vizualizări
0 comentarii

Ponderea studenţilor străini la universităţile din România este mai mare decât în Italia şi Spania, arată datele Eurostat

Articole22 Aug • 901 vizualizări
0 comentarii

Douăzeci şi una de ţări resping drept „inacceptabil” planul Israelului de a coloniza Cisiordania, o „încălcare a legii internaţionale”

Articole22 Aug • 410 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.