O fosilă de acum 500 de milioane de ani ar putea fi rămășița celui mai vechi animal de pe Pământ

În vastul peisaj arid al Australiei de Sud, sub sol, se ascunde o fosilă care conține indicii cruciale despre istoria evoluției a Pământului, arată Earth.com.

Aceste fosile, găsite în Parcul Național Nilpena Ediacara, în apropierea celui mai mare lanț muntos din Australia de Sud, documentează un moment crucial în apariția vieții complexe.

Această descoperire recentă a oferit noi perspective asupra modului în care organismele unicelulare au evoluat în animale complexe.

Fosile ale unui animal vechi de 555 de milioane de ani

O echipă condusă de Scott Evans, profesor asistent de geologie la Florida State University, a descoperit o fosilă importantă a unui animal primitiv numit Quaestio simpsonorum.

Această creatură veche de 555 de milioane de ani este prima cunoscută care prezintă asimetrie stânga-dreapta, o caracteristică esențială în evoluția vieții complexe.

„Animalul este puțin mai mic decât dimensiunea unei palme și are o formă de semn de întrebare în mijlocul corpului său, care face distincția între partea stângă și cea dreaptă”, a explicat Evans.

„Nu există nicio altă fosilă din această perioadă care să fi arătat acest tip de organizare atât de clar. Acest lucru este deosebit de interesant, deoarece este, de asemenea, unul dintre primele animale care a fost capabil să se miște pe cont propriu.”

Mișcarea primelor animale de pe Pământ

Cercetătorii cred că Quaestio se deplasa pe fundul mării la fel ca un „Roomba marin”(aspirator n. red.), hrănindu-se cu substanțe nutritive de la organisme microscopice și bacterii.

Dovezile acestei mișcări au fost păstrate în plăci de rocă fosilizată care prezintă amprente ale animalului împreună cu fosilele.

Textura “covorului conservat”, unde animalul Quaestio și-a lăsat urmele dezvăluie bogăția organică a ecosistemului găsite pe fundul mării în urmă cu sute de milioane de ani.

Descoperire interesantă în Parcul Național Nilpena Ediacara

Deși Parcul Național Nilpena Ediacara este deja renumit pentru zonele sale cu numeroase fosile, descoperirea “Quaestio” marchează o etapă importantă.

Echipa de excavare, care a inclus cercetători de la instituții precum Universitatea Harvard, Universitatea din California, Riverside și Universitatea din Adelaide, a făcut o descoperire esențială atunci când a găsit dovezi clare ale mișcării creaturii.

„Unul dintre cele mai interesante momente ale excavării zonei în care am găsit multe creaturi “Quaestio” a fost când am răsturnat o piatră, am periat-o și am observat ceea ce era în mod evident o urmă de fosilă în spatele unui specimen de “Quaestio”, ce reprezintă un semn clar că organismul era mobil, se putea mișca”, a declarat co-autorul Ian Hughes, un student absolvent al Universității Harvard.

Cel mai vechi exemplu de viață animală de pe Pământ

Timp de peste 20 de ani, echipa a fost îndrumată de Mary Droser, profesor distins de geologie la UC Riverside. Droser a condus săpături în Outback, iar această ultimă descoperire oferă noi perspective asupra modului în care viața animală s-a desfășurat pe Pământ.

„Este incredibil de profund cu privire la modul în care s-a desfășurat viața animală pe Pământ”, a remarcat Droser.

Fosilele ”Nilpena” permit oamenilor de știință să studieze procesele care au modelat originile vieții complexe, de la primele evoluții până la evenimentele care au condus la dispariția speciilor

Programarea genetică a primelor animale

Descoperirea “Quaestio simpsonorum” este deosebit de importantă deoarece oferă informații supra dezvoltării animalelor timpurii.

Evans a observat că determinarea expresiilor genetice necesare pentru construirea acestor forme oferă o nouă metodă de evaluare a mecanismelor responsabile pentru începuturile vieții complexe de pe această planetă.

Asimetria “stânga-dreapta” prezentată de “Quaestio” este reflectată la animalele moderne, ceea ce sugerează că aceeași programare genetică a fost la lucru timp de peste o jumătate de miliard de ani.

Această descoperire nu este doar o descoperire majoră în înțelegerea proceselor evolutive din toate timpurile, ci oferă și o fereastră unică către viața din perioada “Ediacaran”. Echipa consideră că studierea acestor fosile antice va continua să ofere noi perspective asupra modului în care viața complexă a evoluat și s-a adaptat pe Pământ.

O moștenire în creștere și săpături în curs de desfășurare

Parcul Național Nilpena Ediacara, care a fost deschis publicului în 2023, este în curs de recunoaștere ca sit al patrimoniului mondial UNESCO. Această recunoaștere se datorează în mare parte muncii și dedicării lui Mary Lou Simpson și Antony Simpson, fondatorii Fundației Flinders Ranges Ediacara. Descoperirea “Quaestio simpsonorum”, numită în onoarea lor, este una dintre multele descoperiri interesante care au apărut din zonele fosilifere de 150.000 de acri ale parcului.

Deși cercetătorii studiază această zonă de zeci de ani, noi descoperiri continuă să fie făcute.

„Încă găsim lucruri noi de fiecare dată când săpăm”, a spus Hughes. Acest parc, unul dintre cele mai vechi ecosisteme din lume, continuă să uimească oamenii de știință cu bogăția și diversitatea fosilelor sale.

Aceste descoperiri antice oferă o perspectivă neprețuită asupra primelor capitole ale evoluției animalelor și continuă să alimenteze căutarea de a înțelege originile vieții pe Pământ.