O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta, pentru că i-au adunat-o hoţii, pe timp de noapte. Anunţaţi despre furt, poliţiştii au reuşit să recupereze a zecea parte din pagubă. Zece persoane, între care şi minori, sunt cercetate în acest caz, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ancheta poliţiei în acest caz a demarat după ce reprezentanţii unei firme au reclamat că recolta a fost furată de pe câmp. Verificările au dus la ipoteza conform căreia este vorba despre mai mulţi hoţi, care au acţionat timp de mai multe nopţi la rând.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Dragalina a rezultat că, în perioada 20–30 august a.c., în extravilanul comunei Dragalina, mai multe persoane, în nopţi succesive şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi pătruns cu atelaje hipo pe terenul aparţinând unei societăţi comerciale cu profil agricol şi ar fi sustras aproximativ 60 de tone de porumb. Prin acţiunea lor, ar fi distrus cultura de porumb de pe o suprafaţă de circa 7,5 hectare, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu estimat la aproximativ 60.000 de lei”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Călăraşi.

Vineri, poliţiştii au făcut 11 percheziţii la locuinţele suspecţilor, unde au descoperit aproximativ 6 tone de porumb, cantitatea fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Ca urmare a probatoriului administrat, poliţiştii au reţinut 10 persoane, cu vârste cuprinse între 16 şi 51 de ani. Suspecţii urmează să fie prezentaţi Judecătoriei Călăraşi cu propunere de arestare preventivă.