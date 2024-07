O femeie din Maramureș a născut în ambulanța SMURD / ”Am fost cu toții emoționați, deoarece a fost prima noastră intervenție de acest fel”

Ceea ce părea a fi o intervenție de rutină a echipajului de prim ajutor SMURD din cadrul punctului de lucru Cavnic, s-a dovedit repede a fi una mai puțin obișnuită, relatează Graiul Maramureșului.

Alerta a fost dată prin apel la 112 de către familia unei tinere însărcinate, care avea contracții și necesita transportul la spital, pentru a naște în siguranță fetița pe care o purta în pântece.

”Nici bine nu am apucat să pornim la drum, când am realizat faptul că bebelușul se va naște în autospeciala noastră. Am început, de îndată, pregătirile necesare nașterii, după care totul s-a întâmplat foarte repede. Am fost cu toții emoționați, deoarece a fost prima noastră intervenție de acest fel, însă totul a decurs bine, iar momentul în care s-a auzit primul scâncet al bebelușului, am răsuflat ușurați”, a mărturisit Rareș, comandantul echipajului medical.

Cei doi pacienți au fost monitorizați de către paramedici până la preluarea acestora de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.