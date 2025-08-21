51 de pompieri români au plecat spre Spania cu o aeronavă militară / Vor acţiona la incendiile din regiunea Galicia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cei 51 de pompieri români, care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure, au decolat, joi dimineaţă, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni ”Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, pentru a pleca în misiune în Regatul Spaniei. Transportul echipei de intervenţie se realizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române. Pompierii români vor acţiona în regiunea Galicia, în apropierea provinciei Ourense, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ca urmare a numeroaselor incendii de vegetaţie care afectează teritoriul spaniol, a fost activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Astfel, au răspuns prompt solicitării de asistenţă venită din partea Spaniei, echipe specializate din mai multe state, precum Franţa, Germania, Cehia şi Slovacia”, a transmis IGSU.

Modulul de intervenţie român va acţiona în regiunea Galicia, alături de o echipă similară din Finlanda.

”Această mobilizare demonstrează, încă o dată, solidaritatea europeană şi capacitatea de răspuns rapid în faţa dezastrelor. Misiune uşoară, dragi colegi şi să vă întoarceţi cu bine acasă”, au mai transmis oficialii IGSU.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului Apărării au precizat că o aeronavă militară C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat joi, 21 august, de pe Aeroportul Otopeni cu destinaţia Santiago de Compostela, Spania, având la bord un modul format din 51 de pompieri români, care vor interveni în sprijinul autorităţilor spaniole pentru stingerea incendiilor de pădure în regiunea Galicia.

”Misiunea reflectă solidaritatea şi sprijinul acordat de România partenerilor săi europeni în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi se desfăşoară prin Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene”, arată MApN.