O femeie a ajuns la spital, inconștientă, după ce a fost bătută crunt de soț / Bărbatul și-a luat viața / El a avut până în iunie 2025 un ordin de restricție

Vineri după-amiază, o femeie din Bihor a fost agresată fizic violent de către soțul său în timp ce se afla în vizită la prieteni, pe care îi vizita frecvent.

Victima, cu domiciliul în Topa de Criș, județul Bihor, la aproximativ 3 km de locul incidentului, se afla în locuința părinților prietenei sale, la aproximativ 500 de metri de locuința agresorului. În timp ce se afla acolo, bărbatul a lovit-o cu pumnii, picioarele și un obiect contondent, provocându-i leziuni grave. La scurt timp, victimei i s-a administrat primul ajutor pe teren, însă starea sa s-a înrăutățit, fiind.transportată la spital în inconștiență, unde a fost intubată.

Polițiștii au intervenit rapid, deplasând mai multe echipaje și o grupă SAS. În apropierea locului, agresorul a fost găsit spânzurat pe un câmp, la aproximativ 700 de metri de scena faptei. Personalul medical a încercat resuscitarea, însă în ciuda eforturilor, acesta a fost declarat decedat pe loc.

Investigațiile preliminare au relevat că anterior incidentului, bărbatul fusese supus unui ordin de protecție emis de instanță în decembrie 2024, ordin ce a expirat în iunie 2025. De atunci, au fost mai multe încălcări ale ordinului, iar polițiștii au dispus rețineri și măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu și arest preventiv. În ciuda acestor măsuri, autorul a continuat să încalce restricțiile impuse, fapt pentru care mergea în aresturi temporare.

”Precizăm că, de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecție, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Menționăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor”, anunță autoritățile.