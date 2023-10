O familie ucraineană de nouă persoane a fost împușcată mortal, în somn, în Donețkul ocupat de Rusia

Nouă membri ai unei familii ucrainene, inclusiv doi copii mici, au fost găsiți împușcați mortal în locuința lor din orașul Volnovaha, din estul Ucrainei ocupat de Rusia, într-o crimă care a stârnit indignare în Ucraina și a declanșat anchete din partea ambelor națiuni, scrie CNN.

Imagini de la biroul procurorului din regiunea ucraineană Donețk au arătat o scenă de crimă oribilă, cu mai mulți membri ai familiei împușcați în timp ce se aflau în paturile lor, încă strânși unul în brațele celuilalt, cu stropi de sânge vizibili pe pereți.

😔 In Volnovakha, a family was buried who were shot in their own home. https://t.co/d7qzr6k05i pic.twitter.com/683T1rrYOj

— Bakhmut IN.UA (@Bakhmutinua_eng) October 31, 2023