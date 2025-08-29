Numărul persoanelor dispărute a crescut cu 70% la nivel mondial în ultimii 5 ani, anunţă Crucea Roşie

Numărul persoanelor a căror dispariţie a fost raportată Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a sporit cu circa 70% în ultimii cinci ani, din cauza conflictelor în creştere şi a migraţiei în masă, a anunţat vineri organizaţia cu sediul la Geneva, cerând ca statele să se angajeze din nou să respecte regulile războiului, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Numărul în creştere accentuată al persoanelor dispărute reprezintă o dură readucere aminte a faptului că părţile aflate în conflict şi cei care le susţin eşuează în protejarea oamenilor în timpul războiului”, a declarat Pierre Krahenbuhl, directorul general al CICR.

Circa 284.400 de oameni au fost raportaţi dispăruţi până la sfârşitul anului trecut, în creştere de la 169.500 în 2019, printre factorii care au provocat creşterea fiind conflictele din Sudan, Gaza şi Ucraina, potrivit CICR.

Numărul real al dispăruţilor se crede că este de multe ori mai mare.

Convenţiile de la Geneva – o serie de tratate internaţionale convenite în 1949 după Al Doilea Război Mondial – ar trebui să prevină astfel de cazuri, dar respectarea unor astfel de reguli este în scădere, se menţionează în comunicatul CICR.

„Cu măsuri mai puternice pentru a preveni separarea, a-i proteja pe cei aflaţi în detenţie şi a gestiona corespunzător situaţia celor morţi, nenumărate familii ar putea fi scutite de o viaţă de angoasă”, a pledat Pierre Krahenbuhl.

CICR, împreună cu societăţile naţionale ale Crucii şi Semilunii Roşii din întreaga lume, fac eforturi de a căuta persoanele dispărute şi a reconecta familiile prin aşa-numita „Family Links Network” (Reţeaua pentru legături familiale).

CICR îndeplineşte sarcina anevoioasă de căutare a persoanelor dispărute de la războiul franco-prusac din 1870. Uneori, există situaţii fericite şi anul trecut 16.000 de persoane dispărute au fost localizate, a mai menţionat CICR.