Număr „uluitor” de execuții în Iran: Cel puțin 834 de persoane anul trecut (grupuri de apărare a drepturilor omului)

Iranul a executat anul trecut un număr „uluitor” de cel puțin 834 de persoane, cel mai mare număr din 2015 încoace, în condițiile în care pedeapsa capitală a crescut în republica islamică, afirmă două grupuri pentru drepturile omului într-un nou raport, transmite Times of Israel.

Numărul de execuții, pe care Iranul le-a efectuat prin spânzurare în ultimii ani, a crescut cu aproximativ 43% față de 2022.

A fost doar a doua oară în două decenii când s-au înregistrat peste 800 de execuții într-un an, după 972 de execuții în 2015, afirmă în raportul comun Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, și Together Against the Death Penalty (Împreună împotriva pedepsei cu moartea), cu sediul la Paris.

Grupurile acuză Iranul că se folosește de pedeapsa cu moartea pentru a răspândi frica în întreaga societate, în urma protestelor declanșate de moartea în 2022 a Mahsei Amini în custodia poliției, în septembrie, care a zguduit autoritățile.

„Insuflarea fricii în societate este singura modalitate a regimului de a se menține la putere, iar pedeapsa cu moartea este cel mai important instrument al său”, spune directorul IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, în raport, care descrie cifra de 834 ca fiind un „total uluitor”.