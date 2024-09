„Nu a putut să zboare”. Ce s-a întâmplat pe rampa de lansare a rachetei balistice rusești Sarmat?

Cel mai probabil, a avut loc un accident grav la portul spațial militar rusesc Plesețk pe 20 septembrie. Cercetătorii și experții OSINT consideră că, cel mai probabil, a fost vorba despre un test eșuat al rachetei balistice intercontinentale RS-28 Sarmat, care aparent a explodat în silozul de lansare. Pe baza informațiilor disponibile, BBC a încercat să reconstituie evenimentele.

Acest lucru este evidențiat de imaginile din satelit care arată un crater la locul uneia dintre rampele de lansare ale cosmodromului. Serviciul rus al BBC a studiat imagini din satelit ale acestui loc, realizate în iulie și 23 septembrie. Acestea arată că o parte a complexului de lansare este foarte grav avariată.

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the ‘Yubileynaya’ launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o

În plus, serviciul FIRMS al NASA , care informează prompt cu privire la incendiile majore din întreaga lume, a raportat că, la 20 septembrie, un incendiu puternic a fost observat în acest loc. Atât de puternic încât a fost vizibil din spațiu.

Până în prezent, a fost raportat oficial un singur test al rachetei RS-28 Sarmat, iar acesta a fost considerat un succes. Articolul Izvestia despre această lansare a precizat că racheta a fost lansată de pe situl Iubileinaia .

Mai mulți experți care urmăresc activitatea nucleară strategică a Rusiei au raportat că situl a fost utilizat anterior pentru testarea rachetei Sarmat.

Printre aceștia se numără șeful proiectului „ Russia’s Nuclear Weapons”, Pavel Podvig, și Maxim Starchak de la Centrul pentru politică internațională și de apărare de la Queen’s University.

„Lansatorul care a fost utilizat pentru acest test este un lansator care a fost modernizat pentru lansarea rachetei Sarmat”, a declarat Pavel Podvig. Prin urmare, el nu are nicio îndoială că a fost vorba exact de această rachetă.

Faptul că Rusia plănuia să lanseze o rachetă Sarmat în acele zile a fost remarcat și de cercetătorul OSINT din Franța Etienne Marcuse, care a publicat o postare pe rețeaua de socializare X la 17 septembrie , în care a vorbit despre lansarea unei alerte pentru piloți, care arăta la fel ca alertele din timpul lansărilor anterioare de la Plesețk către situl de testare Kura din Kamceatka, inclusiv cele nereușite.

🚀 Try again – New 🇷🇺 SARMAT Heavy ICBM launch attempt ☢️

Russia is planning a new launch of its new Sarmat missile sometime between Thursday and Monday.

NOTAM (restricted flying areas) are very similar to the ones of Nov. 2023 and Apr. 2024, that were scrubbed or failed. https://t.co/tyqKGWxCIL pic.twitter.com/p1BWOTOZZE

