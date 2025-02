Novak Djokovic spune că ruptura musculară este refăcută aproape complet și că este pregătit să lupte cu cei mai buni jucători ai lumii

Novak Djokovic (37 de ani) a jucat ultima dată la Australian Open, fostul lider mondial fiind nevoit să abandoneze în timpul semifinalei cu Alexander Zverev. Sârbul vine cu noutăți: ruptura musculară este refăcută aproape complet, iar Nole precizează că de-abia așteaptă să obțină noi victorii importante în circuitul mondial.

Doar un set a rezistat Nole contra lui Zverev în semifinala de la Australian Open, sârbul fiind nevoit să abandoneze. Djokerul a suferit o ruptură musculară, iar la doar câteva săptămâni după acel moment vine cu vești bune: va reveni pe teren la Doha și este pregătit de noi victorii.

Mai mult decât atât, Djokerul speră să obțină la competiția de la Doha de săptămâna viitoare cel de-al 100-lea său titlu ATP.

„Ruptura musculară s-a refăcut aproape complet, accidentarea este reparată aproape 100% și sunt pregătit să obțin noi victorii. Am undă verde de la echipa medicală să mă antrenez, să mă pregătesc.

Turneul de la Doha este programat peste șapte zile, așa că mă țin de program. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să mă recuperez rapid.

Am avut mai multe accidentări în ultima vreme decât în primii 15 ani ai carierei mele. Probabil că asta vine odată cu vârsta, dar totuși corpul încă mă ascultă.

Încă mai am o dorință arzătoare de a câștiga noi titluri. De aceea sper la un succes săptămâna viitoare la Doha și în restul sezonului” – Novak Djokovic, pentru „Vijesti”.

„Sper să vină și cel de-al 100-lea trofeu acum, la Doha. Îl urmăresc de ceva timp, din octombrie anul trecut. Va veni când va trebui să vină.

Cât despre Grand Slam, este o provocare mai mare, un demers mai dificil, dar cred că pot face și asta. Dacă nu aș crede, nu aș mai putea să concurez cu cei mai buni jucători din lume.

Cred că am dovedit asta odată cu victoria în fața lui Alcaraz de la Australian Open, că încă pot concura pentru toate aceste trofee mărețe”, a conchis Novak Djokovic într-un interviu pentru Vijesti, conform B92.

POTVRĐENO: Novak Đoković ide po 100. titulu na turniru u Dohi. Povreda je sanirana i najbolji u istoriji će uskoro na teren!

CONFIRMED: Novak Djokovic to play in Doha next week.#NoleFam #Djokovic pic.twitter.com/oevkn5f5Jh

— Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) February 10, 2025