G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Novak Djokovic, retragere surprizătoare din Cupa Davis – Mesaj emoționant pentru fanii…

Novak Djokovic, îngândurat la o conferință de presă susținută la un turneu de Grand Slam
Novak Djokovic / Sursa foto: captură video

Novak Djokovic, retragere surprizătoare din Cupa Davis – Mesaj emoționant pentru fanii sârbi

Sportz8 Sep • 273 vizualizări 0 comentarii

Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic a anunțat după parcursul de la US Open (a fost eliminat în semifinale de Carlos Alcaraz) că este nevoit să se retragă din echipa Serbiei pentru meciul din Cupa Davis contra Turciei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Semifinalist la Flushing Meadows, Nole nu va juca în acest weekend pentru Serbia în meciul de la Niš.

Campion a 24 de titluri de Grand Slam, Djokerul spune că trebuie să aloce timp pentru recuperare și odihnă după parcursul epuizant de la US Open 2025.

Cu toate că a anunțat că se retrage de la duelul din această săptămână, Novak subliniază că își dorește să mai reprezinte măcar o dată Serbia înainte de retragerea definitivă din sportul de performanță.

„Mi-aș fi dorit să pot juca Cupa Davis. Să-mi reprezint țara de-a lungul carierei a fost o onoare și un privilegiu. Totul depinde de corpul meu, pentru că vreau să fiu cea mai bună opțiune pentru echipă”, a transmis sârbul.

În absența legendarului Novak, Serbia va miza pe Miomir Kecmanovic și Hamad Medjedovic, cei care vor încerca să ducă echipa spre calificarea în Grupa Mondială de anul viitor.

Djokovic a precizat că are încredere în coechipierii săi și a anunțat că îi va susține din afara terenului.

„Nu am mai jucat în fața publicului propriu de șapte ani. Mi-e dor de acest sentiment și îmi doresc să mai am cel puțin o șansă de a îmbrăca tricoul naționalei în fața fanilor noștri”, a adăugat Djokovic.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.