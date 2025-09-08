Novak Djokovic, retragere surprizătoare din Cupa Davis – Mesaj emoționant pentru fanii sârbi

Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic a anunțat după parcursul de la US Open (a fost eliminat în semifinale de Carlos Alcaraz) că este nevoit să se retragă din echipa Serbiei pentru meciul din Cupa Davis contra Turciei.

Semifinalist la Flushing Meadows, Nole nu va juca în acest weekend pentru Serbia în meciul de la Niš.

Campion a 24 de titluri de Grand Slam, Djokerul spune că trebuie să aloce timp pentru recuperare și odihnă după parcursul epuizant de la US Open 2025.

Cu toate că a anunțat că se retrage de la duelul din această săptămână, Novak subliniază că își dorește să mai reprezinte măcar o dată Serbia înainte de retragerea definitivă din sportul de performanță.

„Mi-aș fi dorit să pot juca Cupa Davis. Să-mi reprezint țara de-a lungul carierei a fost o onoare și un privilegiu. Totul depinde de corpul meu, pentru că vreau să fiu cea mai bună opțiune pentru echipă”, a transmis sârbul.

În absența legendarului Novak, Serbia va miza pe Miomir Kecmanovic și Hamad Medjedovic, cei care vor încerca să ducă echipa spre calificarea în Grupa Mondială de anul viitor.

Djokovic a precizat că are încredere în coechipierii săi și a anunțat că îi va susține din afara terenului.

„Nu am mai jucat în fața publicului propriu de șapte ani. Mi-e dor de acest sentiment și îmi doresc să mai am cel puțin o șansă de a îmbrăca tricoul naționalei în fața fanilor noștri”, a adăugat Djokovic.