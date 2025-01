Novak Djokovic, întrebat dacă a fost ultimul Australian Open din carieră: „Este posibil”

Novak Djokovic a ales să abandoneze după încheierea primului set al semifinalei cu Alexander Zverev de la Australian Open, sârbul nedorind să riște o accidentare care să-l țină pe tușă o perioadă îndelungată. După o oră și 21 de minute, sârbul a părăsit Rod Laver Arena în huiduielile fanilor nemulțumiți că nu au avut parte de un meci epic.

La conferința de presă, Nole a explicat că a suferit o ruptură musculară și a abordat și subiectul Andy Murray: este posibil ca cei doi să nu mai colaboreze după încheierea ediției din acest an de la Australian Open.

„Nu ştiu (n.r. dacă va mai continua colaborea cu Andy Murray). Amândoi suntem foarte dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat, așa că nu am discutat despre paşii următori.

Cred că amândoi trebuie să ne liniștim un pic şi să stăm de vorbă” – Novak Djokovic, citat de Eurosport.

Referindu-se la abandonul din meciul cu Zverev, Nole a afirmat că spre finalul primului set durerile erau tot mai mari. De asemenea, fostul lider ATP a precizat că în acest moment nu știe dacă a fost sau nu ultima sa prezență în complexul de la Melbourne Park.

„Nu am lovit mingea de la meciul cu Alcaraz, deci până cu o oră înainte de meciul de astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona practic ruptura musculară pe care am avut-o.

Medicamentele şi, cred, banda şi munca de fizioterapie au ajutat într-o oarecare măsură astăzi.

Dar da, spre sfârşitul primului set am început să simt din ce în ce mai multă durere. A fost prea mult, cred, pentru mine în acel moment”.

Este o ruptură musculară. Acum doi ani, am gestionat-o mai bine. Pe teren nu m-a deranjat atât de mult. De data aceasta nu a fost cazul.

Aşa că, în astfel de situaţii, cred că trebuie să încerci să faci cât mai multe în cel mai scurt timp, iar acesta a fost cazul.

Am avut o zi în plus, deci două zile fără meci. Aşa că m-am gândit că va fi destul de bine, poate. Dar da, nu a fost cazul, din păcate.

Am avut parte de recuperări rapide în trecut. Să vedem. Depinde doar de muşchi şi de cum răspund ei la tratament.

Să fi fost ultimul meu Australian Open din carieră? Posibil”, a concluzionat Novak Djokovic.

Novak Djokovic admits it could be the last time we see him at the #AusOpen 🇦🇺😭 pic.twitter.com/ocd7hDFKHx

Novak Djokovic was asked if he will continue working with Andy Murray as his coach:

“I don’t know. We both were disappointed with what just happened, so we didn’t talk about future steps. I think we both need to cool off a bit & then we’ll have a chat.”

pic.twitter.com/WZPkrSIILQ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025