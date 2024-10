Noul coechipier al lui Max Verstappen ar putea veni de la echipa satelit a lui RedBull din Formula 1

Sergio Perez are parte de un sezon modest, iar viitorul său în Formula 1 este incert. Tot mai multe surse din lumea Marelui Circ vorbesc despre o retragere din activitate pentru mexicanul în vârstă de 34 de ani. Honda, partener al celor de la RedBull, a venit cu o propunere pentru sezonul 2025: Yuki Tsunoda.

Honda are un parteneriat tehnic de sezoane bune cu RedBull, iar actuala înțelegere va expira în 2026. Producătorul auto japonez vine cu o propunere pentru campioana RedBull: înlocuitorul lui Sergio Perez să fie Yuki Tsunoda.

În vârstă de 24 de ani, Yuki este în prezent pilot al echipei satelit RB-Honda (RBPT), niponul adunând până acum 22 de puncte în acest sezon.

Christian Horner, șeful celor de la RedBull, nu exclude mutarea, admițând că Yuki poate reprezenta o soluție pentru sezonul 2025.

„Obiectivul nostru este ca el să muncească din greu și să-și asigure un loc la RedBull. Credem că are talent. Desigur, deciziile privind piloții depind în cele din urmă doar de echipa RedBull, dar în calitate de parteneri am solicita insistent ca lui Tsunoda să i se ofere șansa de a conduce și de a testa un monopost RedBull.

Am vorbit cu directorul Christian Horner despre acest lucru, iar el nu a exclus această variantă. Concentrarea lui Yuki ar trebui să fie pe asigurarea unui loc la RedBull” – Koji Watanabe, directorul executiv al Honda.

Dacă Max Verstappen este tot mai aproape de un nou titlu de campion mondial (ar fi al patrulea consecutiv), sezonul lui Sergio Perez este unul cenușiu. Mexicanul se găsește doar pe locul 8 în ierarhia piloților, cu 150 de puncte. Ca o comparație, coechipierul Max a acumulat până în prezent 354 de puncte.

