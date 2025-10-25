Nouă linii de autobuz vor avea trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea unui eveniment sportiv

Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 şi 121 vor circula pe trasee modificate sâmbătă pentru desfăşurarea evenimentului sportiv Trofeul Bucureştiului 2025, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI), transmite Agerpres.

Traficul rutier este restricţionat, între orele 00:30-20:00 pe Calea Victoriei (între Bd. Dacia şi Str. Ion Câmpineanu) şi între orele 05:00-20:00 pe Str. Ştirbei Vodă (între Str. Berzei şi Calea Victoriei), Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem. I. Dobrescu şi Str. Ion Câmpineanu.

În aceste condiţii, linia 122 va funcționa pe traseul de bază între terminalul Pasaj Domneşti şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, staţia Piaţa Rosetti (aferentă liniilor 61, 66, 69, 70, 85, 90, N102, N108, N120), cu întoarcere în Piaţa Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul actual.

Linia 137 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul Carrefour Militari şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, staţia Piaţa Rosetti (aferentă liniilor 61, 66, 69, 70, 85, 90, N102, N108, N120), cu întoarcere în Piaţa Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul actual.

Linia 168 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul Valea Ialomiţei şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 178 va circula pe traseul de bază, între terminalul Complex Apusului şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, rond Piaţa Emil Cioran, Str. Mircea Vulcănescu, stația Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, apoi traseul actual.

Linia 205 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul Străuleşti şi intersecţia Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii 2, pe Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, până la capătul de linie Piaţa Unirii 2. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 226 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul Depoul Alexandria şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 311 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul Faur şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem. I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 368 va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul Valea Oltului şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, cu întoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Stirbei Vodă, apoi traseul actual.

Linia N121 va funcţiona în noaptea de 25/26.10.2025, începând cu ora 00:30, pe traseul de bază, între terminalul Valea Argeşului şi intersecţia Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii 2, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. I.C. Brătianu, rond Piaţa Unirii. Celălalt sens nu se modifică.