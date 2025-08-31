Norvegia va cumpăra fregate britanice; eşec pentru francezii de la Naval Group

Norvegia a selectat oferta britanică pentru furnizarea viitoarelor sale fregate, un nou eşec pentru francezii de la Naval Group, companie care fusese deja exclusă în urmă cu câteva zile dintr-un mega-contract pentru submarine în Canada, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Norvegia va achiziţiona fregate britanice pentru apărarea noastră” ca parte a unui parteneriat strategic cu Regatul Unit, a anunţat premierul norvegian Jonas Gahr Store, într-o conferinţă de presă la Oslo.

Pe lângă Regatul Unit, cu fregatele de tip 26 construite de BAE Systems, şi Franţa, cu fregatele de apărare şi intervenţie (FDI) de la Naval Group, Germania şi Statele Unite au fost în cursă pentru furnizarea a cinci sau şase nave, un contract estimat la peste 100 de miliarde de coroane (8,5 miliarde de euro).

Modelele britanice, criticate de unele voci din Norvegia pentru că au componente israeliene, şi cele franceze erau din start considerate favorite.

Atât preşedintele francez Emmanuel Macron, cât şi prim-ministrul britanic Keir Starmer şi cancelarul Friedrich Merz au vizitat Norvegia în ultimele luni, lăudându-şi fiecare oferta.

„Performanţele şi parteneriatul strâns au stat la baza convingerii noastre comune că fregata britanică este cea mai bună, precum şi integrarea foarte strânsă dintre marina norvegiană şi marina britanică de-a lungul timpului”, a declarat Jonas Gahr Store.

Norvegia, ţară membră a NATO, are o frontieră maritimă în Marea Barents cu Rusia, care operează puternica sa Flotă Nordică în regiune.

Identice cu cele furnizate Marinei Regale, fregatele de tip 26, care au capacităţi antisubmarine, vor fi livrate marinei norvegiene începând cu 2030.

Această alegere, care trebuie încă ratificată de Parlamentul norvegian, reprezintă un nou eşec pentru Naval Group, care a fost deja respinsă săptămâna trecută de Canada pentru un contract pentru 12 submarine. Acest contract va fi atribuit uneia dintre compania germană ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) şi compania sud-coreeană Hanwha Ocean.