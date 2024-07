Nominalizările la premiile Emmy, anunţate miercuri. „The Bear”, „Shogun” şi „Baby Reindeer”, cotate cu cele mai multe selecţii

Serialele „The Bear”, „Shogun” şi „Baby Reindeer” sunt cotate în fruntea nominalizărilor la premiile Emmy din acest an care vor fi anunţate miercuri, transmite News.ro.

O scufundare epuizantă şi plină de evenimente în culisele bucătăriei unui restaurant din Chicago, „The Bear” a făcut senzaţie cu primul său sezon, care a câştigat şase premii la recentele Emmy Awards.

Al doilea sezon rafinează această reţetă câştigătoare: magazinul original de sandvişuri îşi continuă transformarea într-un stabiliment cu stele Michelin.

Serialul prezintă, de asemenea, un episod antologic, „Fishes”, care urmăreşte dezastrul banchetului de o oră al unei familii aflate în mijlocul unei psihodrame.

În ciuda temelor sale mai puţin amuzante – doliu, dependenţă, moarte – „The Bear” este totuşi clasificat drept o comedie.

Serialul, al cărui al treilea sezon tocmai a fost lansat în SUA, ar trebui să se confrunte cu rivali precum „Hacks”, „Abbott Elementary”, „Only Murders in the Building” şi „Curb Your Enthusiasm”.

Difuzat şi pe FX, deţinut de Disney, „Shogun” transportă telespectatorii în Japonia secolului al XVII-lea.

Bazat pe romanul istoric al britanicului James Clavell, un succes literar în anii 1970, serialul este unul dintre marii favoriţi ai categoriilor dramatice din acest an.

Acesta urmăreşte iniţial un marinar englez eşuat pe coastele din Japonia, într-o perioadă în care imperiul era încă foarte închis faţă de restul lumii. Dar pe măsură ce episoadele se derulează, el plonjează în intrigile de la curte şi în luptele pentru putere ale shogunatului feudal.

Această frescă epică „are toate atuurile în materie de actorie, scenariu şi regie”, a rezumat Pete Hammond, editorialist al site-ului de specialitate Deadline, într-un interviu acordat AFP.

Serialul ar trebui, de asemenea, să conducă cursa în mai multe categorii tehnice, potrivit lui Hammond.

În special, ar trebui să se confrunte cu ultimul sezon din saga „The Crown”, despre familia regală britanică.

Dintre miniseriale, cu un sezon, „Baby Reindeer” a ajuns la un statut fenomenal.

În acest serial Netflix, comediantul scoţian Richard Gadd povesteşte cum a căzut pradă unei femei cu o tulburare psihiatrică, care a reuşit să se strecoare în fiecare colţ al vieţii sale şi să-i transforme viaţa într-un iad.

Prezentat ca o „poveste adevărată”, serialul a generat controverse: o britanică care ar fi inspirat personajul hărţuitoarei a fost hărţuită pe reţelele de socializare şi a dat în judecată Netflix pentru defăimare. Ea solicită despăgubiri în valoare de 170 de milioane de dolari.

Este greu de spus dacă această controversă poate afecta serialul, care urmează să se confrunte cu rivali precum „Fargo”, „True Detective”, „Ripley” şi „Lessons in Chemistry”.

Cea mai recentă ceremonie Emmy a avut loc în ianuarie, din cauza grevelor care au paralizat Hollywood-ul anul trecut.

A 76-a ceremonie, care va avea loc la 15 septembrie, recompensează seriile difuzate între iunie 2023 şi mai 2024 şi nu acoperă sezoanele noi pe care unele producţii tocmai le-au lansat.

Nominalizările vor fi anunţate miercuri, la Los Angeles, ora 8.30am (3.30pm GMT). Din acel moment, alegătorii vor avea la dispoziţie o lună pentru a viziona serialele nominalizate, înainte de a-şi exprima votul la jumătatea lunii august.