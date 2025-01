Nominalizări Oscar 2025 – Sebastian Stan a fost selectat la categoria actor principal pentru rolul din „The Apprentice”. „Emilia Peréz” a obţinut 13 selecţii, urmat de „Wicked” şi „The Brutalist” cu 10

Actorul american de origine română Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea lui Donald Trump din „The Apprentice”. ”Emilia Peréz” a obţinut 13 nominalizări, „Wicked” şi „The Brutalist” câte 10. Rachel Sennott şi Bowen Yang au anunţat nominalizările pentru cea de-a 97-a ediţie a galei Premiilor Oscar, transmite News.ro.

Conan O’Brien va fi gazda Oscarurilor din 2025, fiind pentru prima dată când va găzdui ceremonia. Cea de-a 97-a ediţie a Premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre în 2 martie, iar spectacolul va fi difuzat pe ABC. Pentru prima dată, acesta va putea fi urmărit în direct şi pe Hulu.

Lista nominalizărilor

Cel mai bun actor în rol secundar: Yura Borisov – “Anora”, Kieran Culkin – “A Real Pain”, Edward Norton – “A Complete Unknown”, Guy Pearce – “The Brutalist”, Jeremy Strong – “The Apprentice”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Monica Barbaro – “A Complete Unknown”, Ariana Grande – “Wicked”, Felicity Jones – “The Brutalist”, Isabella Rossellini – “Conclave”, Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Beautiful Men”, “In the Shadow of Cypress”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder”, “Yuck!”

Costume: “A Complete Unknown” , “Conclave” , “Gladiator II”, “Nosferatu”, “Wicked”

Scurtmetraj live-action: “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot”, “The Last Ranger”, “The Man Who Could Not Remain Silent”

Machiaj şi coafură: “A Different Man”, “Emilia Pérez”, “Nosferatu”, “The Substance”, “Wicked”

Coloană sonoră: “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Scenariu adaptat: ”A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “Sing Sing”

Scenariu original: “Anora”, “The Brutalist”, “A Real Pain”, “September 5”, “The Substance”

Actor în rol principal: Adrien Brody – “The Brutalist”, Timothée Chalamet – “A Complete Unknown”, Colman Domingo – “Sing Sing”, Ralph Fiennes – “Conclave”, Sebastian Stan – “The Apprentice”

Actriţă în rol principal: Demi Moore – “The Substance”, Cynthia Erivo – “Wicked”, Mikey Madison – “Anora”, Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”, Fernanda Torres – “I’m Still Here”

Lungmetraj animat: “Flow”, “Inside Out 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, “The Wild Robot”

Imagine: “The Brutalist”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “Maria”, “Nosferatu”

Cel mai bun regizor: Sean Baker – “Anora”, Brady Corbet – “The Brutalist”, James Mangold – “A Complete Unknown”, Jacques Audiard – “Emilia Pérez”, Coralie Fargeat – “The Substance”

Lungmetraj documentar: “Black Box Diaries”, “No Other Land”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat”, “Sugarcane”

Scurtmetraj documentar: “Death by Numbers”, “I Am Ready, Warden”, “Incident”, “Instruments of a Beating Heart”, “The Only Girl in the Orchestra”

Montaj: “Anora”, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Pérez”, “Wicked”

Lungmetraj internaţional: “I’m Still Here”, “The Girl with the Needle”, “Emilia Pérez”, “The Seed of the Sacred Fig”, “Flow”

Cântec original: “El Mal” din “Emilia Pérez”, “The Journey” din “The Six Triple Eight”, “Like a Bird” din “Sing Sing”, “Mi Camino” din “Emilia Pérez”, “Never Too Late” din “Elton John: Never Too Late”

Scenografie: “The Brutalist”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Nosferatu”, “Wicked”

Sunet: “A Complete Unknown”, “Dune: Part Two”, “Emilia Perez”, “Wicked”, “The Wild Robot”

Efecte vizuale: “Alien: Romulus”, “Better Man”, “Dune: Part Two”, “Kingdom of the Planet of the Apes”, “Wicked”

Cel mai bun film: “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance”, “Wicked”