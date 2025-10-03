Noaptea Albă a Galeriilor de Artă – de vineri până duminică, în Bucureşti şi în ţară / Intrarea este liberă

Noaptea Albă a Galeriilor se va desfăşura începând de vineri şi până duminică, în spaţiile dedicate artei contemporane din Bucureşti şi alte 16 oraşe din ţară.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, pentru al 19-lea an consecutiv, NAG 2025 pune pe harta nocturnă peste 200 de proiecte în galerii, spaţii alternative, hub-uri creative şi ateliere de creaţie din: Bucureşti, Alba Iulia, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mediaş, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara şi Valea Jiului (Petrila şi Petroşani).

„Ediţia din acest an are în centrul său expoziţia focus NAG Bucureşti, 24 Hour Party People / 2000-2020, deschisă publicului pe toată durata lunii octombrie la Rezidenţa9 (Str. Ion Luca Caragiale nr. 32), un omagiu adus celor care, prin prezenţa şi energia lor, au conturat scena culturii contemporane din Bucureşti în ultimele două decenii, mai spun organizatorii.

„Proiectul nu invită la răsfoirea nostalgică a unui album de amintiri, ci este un exerciţiu vizual care să ne reamintească tuturor că vremurile bune trec, dar şi cele rele. Este o formă alternativă de re-enactment a unor momente trăite, când ziua şi noaptea erau un loop etern de evenimente, când nu eram singuri niciodată”, spune Suzana Dan, fondatoare NAG, citată în comunicat.

Programul oficial de vizitare al NAG este în intervalul 18:00 – 00:00, vineri şi sâmbătă, iar duminică între 16:00 – 22:00. Intrarea este liberă.

Pentru programul specific fiecărei locaţii, informaţiile sunt disponibile pe www.noapteagaleriilor.ro, pe paginile de eveniment dedicate fiecărui oraş, precum şi pe paginile de Facebook şi Instagram ale NAG.

Noaptea Albă a Galeriilor este cel mai longeviv eveniment dedicat comunităţii creative din România. Din 2016, odată cu a zecea ediţie, NAG s-a extins la nivel naţional şi este astăzi organizat în mai multe oraşe din ţară.

„Organizat de Asociaţia Ephemair, NAG creează punţi între comunitatea artistică şi publicul larg, aducând în prim-plan atât arta vizibilă, cât şi zonele underground care definesc dinamica scenei contemporane.”