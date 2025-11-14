Robert Sighiartău e noul trezorier al PNL, iar Alexandru Muraru preia șefia organizației județene Vaslui după ce Mihai Barbu s-a suspendat din cauza unui dosar de corupție – SURSE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea PNL a decis în ședința de vineri ca Robert Sighiartău să fie noul trezorier al PNL, iar Alexandru Muraru să preia coordonarea organizației județene Vaslui după ce Mihai Barbu s-a suspendat din cauza unui dosar de corupție, au declarat pentru G4Media surse liberale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Robert Sighiartău este membru în Biroul Executiv, iar Alexandru Muraru este vicepreședinte PNL și șef al organizației de Iași.

Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui și fost trezorier al partidului, a fost plasat săptămâna trecută sub control judiciar de DNA și a primit interdicție să mai conducă filiala PNL Vaslui, fiind suspectat de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

PNL a anunțat imediat după decizia procurorilor că, „în urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”.

Mihai Barbu are un trecut extrem de controversat, presărat cu afaceri dubioase în județul Ilfov și cu trecerea de la un partid la altul, de la PSD la PNL, trecând prin UNPR și partidul lui Dan Diaconescu.