Nivelul raportat al anxietății față de matematică în rândul elevilor români de 15 ani are printre cele mai mari scăderi din lume în ultimul deceniu – raport UNESCO

Nivelul anxietății față de matematică în rândul elevilor români de 15 ani are printre cele mai mari scăderi în comparație cu cele din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și al altor state care au participat la PISA, potrivit celui mai recent raport al UNESCO, Global education monitoring report, 2024/5, Leadership in education: lead for learning, lansat la sfârșitul lunii octombrie, transmite Edupedu.ro.

Conform datelor, indicele anxietății față de matematică pe care o înfruntă tinerii de gimnaziu din România a scăzut cu 0.22 de puncte față de anul 2012.

Potrivit datelor colectate de OCDE prin chestionarele asociate testărilor PISA din anul 2022 și utilizate de UNESCO în raport, indicele anxietății cauzate de matematică în rândul elevilor de 15 ani a scăzut semnificativ față de anul 2012 în doar 8 state.

Printre acestea se numără și România, cu o scădere a indicelui de 0.22 față de anul 2012.

Astfel, România este țara cu al treilea cel mai scăzut nivel al anxietății față de matematică, după Coreea de Sud, care a înregistrat o scădere de 0.36, și Iordania, cu o scădere de 0.28.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.