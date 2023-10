Nicuşor Dan: Sunt optimist că dispoziţia mea de demolare a Cathedral Plaza reintră în vigoare / În cazul a aproximativ 20 de proiecte instanța va decide dacă vor trebui demolate

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Nicușor Dan: „Pe termoficare, într-adevăr, am fost optimist, am spus 100 km pe an, după care am spus 50 şi în sfârşit anul acesta eu sper să ajungem la 50 de kilometri/ În momentul de faţă avem vreo 10 şantiere mari deschise”