Nicuşor Dan şi George Simion, întrebaţi cine se face vinovat pentru psihoza generată cursul valutar – Simion: Anumite companii au pariat împotriva leului / Nicuşor Dan: Nu orice se întâmplă în lume sau în România e rezultatul unei conspiraţii

Candidatul independent la Preşedinţia României Nicuşor Dan şi candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, au fost întrebaţi, miercuri, la Congresul BNS, cine cred că este principalul vinovat pentru psihoza generată de creşterea euro peste pragul de 5 lei şi dacă vor ajunge preşedinte vor desecretiza rapoarte care să arate eventualii autori, transmite News.ro.

George Simion a răspuns că anumite companii au pariat împotriva leului.

”Din informaţiile pe care le am au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. Când voi avea acces, cu siguranţă o voi prezenta, pentru că a fost mişcare electorală cât se poate de penibilă. Românii nu mai pot fi influenţaţi de astfel de chestiuni. Dacă mă întrebaţi cine e vinovat pentru deficitul bugetar uriaş, vă pot spune cert că este peste 9,3%, atunci cu siguranţă o să arăt către cei care au fost conducere. Pentru că este responsabilitatea lor”, a afirmat George Simion.

Nicuşor Dan a declarat că nu toate lucrurile care se întâmplă sunt rezultatul unor conspiraţii.

”Nu orice se întâmplă în lume sau în România este rezultatul unei conspiraţii. Am avut acelaşi efect după alegerile din noiembrie. Vreau să vă spun două lucruri faţă de ce s-a întâmplat. În conferinţa mea de ieri de la ora 18 am încercat din poziţia mea de candidat la Preşedinţie să calmez acest fenomen şi să dau asigurări de stabilitate. Pe de altă parte, din nou şi din nou, dacă ne uităm la oameni care promit că vor face trebuie să ne uităm la ce au făcut ei. Eu sunt cel care am luat Primăria Capitalei cu datorie curentă de trei sferturi din veniturile anuale şi am adus-o la un rating cu patru trepte peste ratingul naţional”, a explicat Nicuşor Dan.