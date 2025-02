Nicuşor Dan: Noi vorbim de pere, iar domnul Tanczos Barna de mere. E absurd ca, din cele 12 miliarde, Primăria Capitalei să ia 4, iar sectoarele să ia 8, în condiţiile în care noi trebuie să dăm 2,5 miliarde pe subvenţii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, luni, că ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, nu a lămurit deocamdată motivul pentru care administraţiile de sector beneficiază de un buget total de 8 miliarde de lei, în condiţiile în care PMB primeşte 4 miliarde, dintre care 2,5 miliarde merg pe subvenţii, transmite Agerpres.

„Noi vorbim de pere şi dumnealui de mere. Adică, Primăria Generală şi Primăriile de sector au un buget de 13 miliarde. Ce spune domnul Barna este că, din aceste 13 miliarde, să dăm aproape 1,5 miliarde către acest fond de redistribuire. Eu nu am contestat asta. Este o decizie a statului, se aplică şi la alte judeţe. Nu am contestat asta. Ce am contestat eu este ce facem cu restul de 12 miliarde. Pentru că e absurd ca, din cele 12 miliarde, Primăria Capitalei să ia 4, iar sectoarele să ia 8, în condiţiile în care noi trebuie să dăm 2,5 miliarde pe subvenţii. Deci, raportul real (între PMB şi Primăriile de sector) să fie 1,5 miliarde la 8 miliarde, în condiţiile în care noi avem mai multe atribuţii. La asta n-a răspuns domnul Barna. Şi, dacă îl mai prindeţi pe undeva, vă rog să îi puneţi întrebarea asta”, a declarat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.

În opinia sa, nu există „niciun fel de legătură” între candidatura lui la Preşedinţie şi modul în care s-a alcătuit bugetul, ci este vorba despre „o protecţie pe care micile interese din jurul Primăriilor de sector o au de ani de zile” la nivel central.

„În momentul în care eu am convocat referendumul, în iunie anul trecut, am spus că, din banii pe care îi are Bucureştiul, raportul între Primăria Capitalei şi Primăriile de sector este unu la trei. Adică sectoarele au de trei ori mai mulţi bani decât PMB, în condiţiile în care lucrurile mari şi mai multe sunt aici, la noi. Am făcut referendum, bucureştenii au spus ‘Da, Consiliul General trebuie să decidă cum se împart banii aceştia’. Şi răspunsul care a fost? Hai să dăm sectoarelor de cinci ori mai mult decât Primăriei Capitalei. Pe scurt, asta a fost”, a susţinut Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, reorganizarea teritorială a României este necesară, „în mod cert”, dar trebuie realizată „pe baze ştiinţifice”. El a oferit exemplul reorganizării din 1968, care a fost pregătită timp de doi ani, cu diverse studii, rezultând la momentul respectiv „o împărţire echilibrată” a teritoriului.

„Situaţia şi socială, şi economică s-a schimbat foarte mult de atunci. În momentul de faţă, în economie contează foarte mult polii de dezvoltare, care sunt marile oraşe. Şi, de aceea, o organizare administrativ-teritorială trebuie să pună în prim plan aceşti poli de dezvoltare, pentru că, până la urmă, totul ţine de economie. De asemenea, cred că serviciile pentru acele comunităţi trebuie să fie la îndemâna dumnealor, adică nu trebuie să facă 30 de kilometri pentru a obţine un act de stare civilă. Însă asta nu înseamnă că organizarea acelor servicii publice nu se poate centraliza la nivelul oraşelor”, a explicat primarul general.

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat sâmbătă că Bucureştiul va contribui anul acesta cu 14% la Fondul Naţional de Solidaritate, urmând astfel exemplul altor Primării din ţară. El a precizat că modul de împărţire a banilor între PMB şi Primăriile de sector a fost decizia coaliţiei de guvernare. Rezultatele referendumului vor fi luate în calcul în momentul în care se vor materializa printr-un act normativ, a spus ministrul.