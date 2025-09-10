Nicușor Dan, întrebat dacă își face partid: Trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate / Această distincție trebuie făcută, cum se va realiza în societate nu e treaba mea

Președintele Nicușor Dan a declarat, miecuri seara, într-un interviu la TVR realizat de Ramona Avramescu, că ”trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate”, întrebat dacă este adevărat că intenționează să-și facă un partid. ”Această distincție trebuie făcută, cum se va realiza în societate nu e treaba mea”, a precizat șeful statului. Întrebat cum răspunde acuzațiilor că face cu ochiul micșării suveraniste printr-o serie de acțiuni și gesturi simbolice, Nicușor Dan a afirmat că și-a exercitate funcția de mediator prin trimiterea legii Vexler în Parlament, care înăsprește pedepsele pentru manifetări anti-semite. ”Dacă eu vă dau dvs operele complete ale lui Shakespeare sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere există o piesă Neguțătorul din Veneția și acolo sunt remarci antisemite. Trebuie să existe un echiblibru”, a spus șeful statului.

Despe acuzațiile de conservatorism

Am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am dialog cu toate partidele. Tot ce-mi spuneți dvs…nu cred, am citit și eu toate aceste interpretări. În trimiterea la CCR și Parlament acea lege (nota red. legea Vexler) este pur și simplu exercitarea atribuției președintelui care dorește să fie un mediator în societate și nu dorește ca tensiuni și mai grave să se producă.

Dacă eu vă dau dvs operele complete ale lui Shakespeare sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere există o piesă Neguțătorul din Veneția și acolo sunt remarci antisemite. Trebuie să existe un echiblibru.

Considerați că mișcările extremiste sunt un pericol în acest moment? E o lege care există deja, evident că există un risc ca o nemulțumire care în opinia mea este în esență socială, care vine din inechități, corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adrea liderhipului politic al țării. Este un risc asupra căruia trebuie să reflectăm. Dar mijloacele trebuie să fie proporționale pentru ca să nu alimenteze mai mult numulțumirile.

Cred că trebuie să definim, să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie făcută, cum se va realiza în societate nu e treaba mea.

