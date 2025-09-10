LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan: Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia / România este stat NATO, nu este nici o îngrijorare / Dacă ne uităm la rezultatele macro coaliția funcționează / Mi-aș dori ca alegerile din Capitală să se încheie cât mai repede

Nicușor Dan a declarat, miercuri seară la TVR 1, că din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia, în contextul dronelor rusești doborâte deasupra Ploniei. ”România este stat NATO, nu este nici o îngrijorare”, a declarat șeful statului.

Redăm mai jos cele mai relevante declarații făcute de președintele Nicușor Dan la TVR 1. Emisiunea este în desfășurare

Despre dronele rusești în Polonia

S-a mai întâmplat inclusiv la noi de trei patru ori foarte aproape de graniță. Dar de data asta a fost vorba de drone care au intrat în spațiui polonez zeci de kilometri. N-a mai fost așa ceva. Al doilea lucru este că Polonia și aliații ei au doborât o parte importantă din acest drone. Procedura a fost clasică. Articolul 4 din tratat vorbește de consultare. S-a întâmplat azi. Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia. Am participat la această consultare care va continua. Polonia și Finlanda și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și au reacție în timp real.

România este stat NATO, în cadrul NATO există proceduri și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentuil corespunzător. Nu este nici o îngrijorare.

Noi cei care suntem în zona de est vom fi mai expuși decât belgienii sau canadienii. Față de faptul că după 80 de ani de pace și prosperitate avem un stat agresor a dezechilibrat un echilibru de puteri instalat după al doilea război mondial, comunitatea internațională a reacționat ferm. Toate lucrurile sunt în direcția potrivită. NATO a reacționat foarte ferm azi. Europa a înțeles că trebuie să-și completeze înzestrarea militară și să echilibreze raportul de securitate cu SUA. Evident că nu e plăcut să plătești bani din buget pentru apărare decât pentru educație sau cultură, dar sigură că e un cost. Deci suntem aliniați.

Sunt niste împrumuturi cu termene de rambursare foarte mari și dobânzi avantajoase. Pentru propria sa protecție e nevoie să plătim bani pentru echipamente militare. Instrumentul de împrumut SAFE permite ca România să se împrumute la dobânzi ff bune și pe termen lung, în loc de dobânzi ale pieței cu dobânzi mari. Suma este consistentă, aproape 17 miliarde de euro. Ar fi fost și mai mare numai că tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea militară cu deficitul și sunt niște obligații, rate pentru echipament militar pe care le-am contractat deja și care nu sunt din spațiul european.

PNRR este un succes parțial, în sensul că o să vedem rezultatul în august viitor. Banii gratuiți pe care România ni acordă sunt optimist că vom fi undeva la peste 95 la sută. Programul SAFE are un termen foarte ambițios, 2030, aici sunt două lucruri de spus. Unu că noi trebuie intern să ducem oamenii cei mai competenți acolo pentru a nu avea întârzieri. Doi, tocmai că este o sumă importantă ne dorim ca și experți ai noștri să fie în comitetul de coordonare la Bruxelles și experții europeni să fie aici pentru ca procesul să fie evaluat mult mai repede.

Capetele celor două autostrăzi A7 și A8 tocmai că fac legătura cu Ucraina și Moldova sunt incluse în acest program și nu trebuie să ne împrumutăm de pe piața pentru a finaliza Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii. Banii au utilizare duală și civilă și militară.

Despre situația economică internă

Ar fi mai bine ca lumea să funcționeze perfect și atunci n-ar mai fi nevoie de politicieni. Eu vă îndemn să ne uităm la rezultate. Nu am fost în situația ca România să aibă o problemă de stabilitate, de credibilitate. Eram în situația în care era o îngrijorare a pieței financiare și a agențiilor de rating. După două luni jumate acest guvern a reușit să treacă de două asumări. Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat ratingul. Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern putem spune că Coaliția funcționează.

Politicienii trebuie să fie tot timpul populari și conștiința lor trebuie să le spună să meargă contra curentului. În ce privește pensiile magistraților multă lume vede asta ca un meci. Sunt de acord că a fost o aberație ca pensia să fie mai mare ca salariul. Din păcate statul români ani de zile a încurajat magistrați care erau la apogeul performanței profesionale să iasă la pensie la 50 de ani. A fost o aberație care a fost corectată. De asemenea, creșterea vârstei de pensionare. Nu e normal ca niște oameni să iasă la pensie la 48, 49 sau 50 de ani. Acolo unde a fost o dezbatere a fost pe cât de graduală trebuie să fie această trecere dela 48 la 65 de ani. Aici mi-am asumat asta, deși știam că va fi un val de reproș, noi avem magistrați care au milioane de dosare în fiecare an. Oamenii ăștia au o cantitate uriașă de muncă și nu pot să impui unui om care lucrând weenduri, în concedii, nu poți să-i ceri ca acel an până la concediu să se facă 6 ani sau 15. Echitabil este ca să dublăm perioada pe care o mai au până la pensioare și nu mai mult.

Să distingem civilul de penal, care este 20-30 la sută în activitatea instanțelor. Sunt divorțuri, moșteniri, conflicte între vecini, soluționate de 70% din aparatul de magistrați. Mai departe nu am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosare de corupție care s-au închis. Trebuie să ne uităm la șefii parchetelor. Câte resurse alocăm pentru dosare importante pentru societate.

Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin.

Despre reforma justiției

Eu cred că multă lume înțelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituții și cumva acțiunea președintelui trebuie să fie în dialog, în acord cu aceste instituții. Există ministrul justiției, CSM și tocmai pentru ca acțiunea președintelui să fie eficientă este nevoie de multe ore de consultare care în opinia mea am preferat tot timpul să comunic public lucrurile pe care le-am făcut după ce le-am făcut.

Nu am abandonat deloc numai că asta cere timp.

Despre protestul profesorilor

Opinia pe care reprezentanții sindicatelor o au e diferită de opinia ministerului. Pentru că unii spun că aceste schimbări sunt catastrofale, alții spun că sunt gestionabile. Am spus haideți să vede rezultatele după două luni, să vedem cifrele pe masă și dacă sunt lucruri de corectat să le corectăm.

Nu sunt deloc mulțumit de starea educației din România. Trebuie să împărțim lucrurile în două, între chestiuni care au fost necesar să fie luate pentru a corecta deficitul, să nu ne ducă într-o situație economică și mai dificilă. Și apoi proiecția pe termen lung, unde trebuie să ducem sistemul de educație.

Noi avem niște presiuni de la piețele financiare, care au împrumutat statul român de-a lungul timpului. Este destul de complicat. Măsurile care corectază fiind luate în timp scurt provoacă dezechilibre. Într-un timp scurt aste e rezonabil ce se poate face. Ca să punem sistemul de educație pe o direcție care să scoată niște copii mai pregătiți pentru viața reală, pentru piața muncii, ăsta e un efort care nu se poate face în două trei luni. Aș vrea să separăm lucrurile astea.

Dacă vorbim de protestul profesorilor, nicidecum (sunt instrumentate politic?). Ei au transmis îngrijorări reale.

Echipa de consilieri, scopul ei este să-l ajute pe președinte să ia deciziile cele mai bune. Să ne uităm la rezultate. Am avut obiective, stabilitatea. Multora nu le place componența coaliției de guvernare, avem fiecare un trecut, sentiment, dar pentru stabilitatea României aceasta era formula cea mai corectă pentru a depăși această criză. Chestiunea deficitului. perioada cea mai sensibilă a trecut și am recăpătat încrederea. A fost un efort mare, toată participarea externă cu tot ce înseamnă asta, aceste trei obiective, stabilitate, deficit și o recâștigare a unei imagini de normalitate pentru România au fost atinse în lunile din mai încoace.

Foarte curând voi face primele numiri de consilieri.

Despre serviciile de informații

Vă asigur că mă interesează foarte tare partea de servicii. În momentul în care discuția despre șefi se va sfârși vom avea un șef civil.

Este ceea ce eu îmi doresc (un șef civil din afara partidelor)

Mulți dintre susținătorii mei ar fi vrut să mă iau la trântă cu adverarii mei tradiționali, cu serviciile. În opinia mea lucrurile nu se puteau face simultan.

Despre alegerile în Capitală

În ce privește alegerile la primăria Capitalei mi-aș dori să se încheie cât mai repede, să avem o dată, candidați, altfel un primar interimar tot timpul directorii se uită la el, oare cât mai stă, de ce ar trebui să fac ce spune dacă tot pleacă. Un primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar.

Este o competiție cu vizibilitate foarte mare, toată presa e aici, funcția e simbolic importantă. E foarte greu să guvernezi pe de altă parte candidații tăi să se acuze unul pe celălalt. Dar e un exercițiu democratic pe care trebuie să-l facem. Cum să se asocieze partidele între ele nu e treaba mea.

Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost, cam atât.

Despre anularea alegerilor

În intervalul în care s-a scurs de atunci, mi se pare că doar România dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei care înseamnă atacuri cibernetice, atacuri masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut și evident. Avem rapoarte ale NATO, Marii Britanii, ale UE, Spaniei, toate vorbind de campanii întregi de dezinformare și slăbire a democrației pe care Rusia le face în aceste țări europene, să destabilizeze democrația din aceste state.

În momentul acesta nu pot să spun că am imaginea clară asupra ce s-a întâmplat în noiembrie. Există investigații ale parchetului. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil o să ies public ca să facem o imagine a evenimentelor din noiembri inclusă în perspectiva generală din Europa.

Sunt dovezi că Ilan Sor a plătit oameni pe niște rețele, au primit mesaje să le reposteze, care sunt foarte aproape de ce s-a întâmplat în campaniile noastre.

Despre fostul ofițer din Republica Moldova acuzat de trădare

Ce s-a întâmplat aici este operațiune tipică de contraspionaj, o activitate continuă, cu multiple ținte. Momentul în care rezultatul e făcut public este foarte bine ales pentrua proteja oamenii implicați operativi. A fost o colaborare între mai multe țări aliate, SRI a contribuit.

Despre alegerile din Republica Moldova

Sunt de acord cu Maia Sandu, și acolo avem probe că au fost rețele de oameni plătiți. Aceste chestiuni au fost documentate de parchetul din Republica Moldova. Ăsta este un prim fapt. După aceea din nou are dreptate prin faptul că o e chestiune importantă nu doar pentru Republica Moldova, o țară mică, ci pentru Europa în ansamblu. De aceea am și văzut manifestări de sprijin ale liderilor europeni pentru Modlova. O guvernare pro rusă la Chișinău poate să destabilizeze zona, să aducă trupe suplimentare ruse în Transnistria, cu presiune pe România, evaluare e foarte clară

Trebuie să respectăm voința cetățenilor din Republica Moldova, pot să=i încurajez doar să meargă la vot și speranța ca după toate aceste eforturi ar fi păcat ca Moldova să abandoneze. În 2028 am putea avea Republica Moldova membră a Uniunii Europene

Despre o eventuală suspendare

De ce ajută Franța Ucraina, Belgia Ucraina. Acești oameni înțeleg că am avut după al doilea război mondial o perioadă de pace și prosperitate garantată de o ordine internațională. Această ordine a fost ruptă. Dacă rezultatul este că-l premiezi pe agresor, alții vor încerca să facă același lucru. România trebuie să aibă aliați și să se comporte așa cum aliații ei se comportă. Este aberant să crezi că tu nu faci nimic și beneficiezi de siguranță și prosperitate. Interesul României să ajute Ucraina să nu cedeze este ca România să nu fie vecină cu Rusia.

Despe acuzațiile de conservatorism

Am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am dialog cu toate partidele. Tot ce-mi spuneți dvs…nu cred, am citit și eu toate aceste interpretări. În trimiterea la CCR și Parlament acea lege este pur și simplu exercitarea atribuției președintelui care dorește să fie un mediator în societate și nu dorește ca tensiuni și mai grave să se producă.

Dacă eu vă dau dvs operele complete ale lui Shakespeare sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere există o piesă Neguțătorul din Veneția și acolo sunt remarci antisemite. Trebuie să existe un echiblibru.

Considerați că mișcările extremiste sunt un pericol în acest moment? E o lege care există deja, evident că există un risc ca o nemulțumire care în opinia mea este în esență socială, care vine din inechități, corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adrea liderhipului politic al țării. Este un risc asupra căruia trebuie să reflectăm. Dar mijloacele trebuie să fie proporționale pentru ca să nu alimenteze mai mult numulțumirile.

Cred că trebuie să definim, să existe o separație între conservatori pro-europeni oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie făcut, cum se va realiza în societate nu e treaba mea.

Ce doriți să lasați la finalul mandatului?