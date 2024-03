Nicuşor Dan, despre Cătălin Cîrstoiu: Şefa lui de campanie e doamna Gabriela Firea, a zis că-i preia ideile din program / Nu e acel candidat PNL, de dreapta, pe care alegătorii PNL să-l urmeze / Voturile PSD, împărţite între el şi Popescu Piedone

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, joi seară, că medicul Cătălin Cîrstoiu, susţinut pentru Primăria Bucureşti de PSD şi PNL, i-a lăudat pe primarii Sorin Oprescu şi Gabriela Firea, aceasta din urmă fiind chiar şefa lui de campanie. Nicuşor Dan crede că electoratul PNL nu-l va urma pe Cîrstoiu, iar voturile PSD se vor împărţi între acesta şi Cristian Popescu Piedone, transmite News.ro.

”Eu am fost votat de un public de dreapta, parte din acest public mă simpatizează, ei intenţionează să mă voteze. Am avut 30 – 35%, 39% în ultimul sondaj. Avem un partid mare pe partea stângă, PSD, care are intenţie de vot 30-35%. Am spus mereu că, fiind alegeri într-un singur tur, bătălia se va da între mine şi candidatul PSD. Acum se întâmplă că avem doi candidaţi PSD, adică unul susţinut de partid şi cumva unul susţinut de electoratul PSD. O să vedem săptămânile următoare cum se va împărţi electoratul PSD între cei doi candidaţi”, a declarat, joi seară, la B 1 TV, Nicuşor Dan, referindu-se la Cătălin Cîrstoiu, candidatul oficial PSD-PNL, şi Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5.

În legătură cu Cătălin Cîrstoiu, Nicuşor Dan a afirmat: ”Domnia sa i-a lădat pe primarii Firea, Oprescu, chiar în conferinţa aia de lansare. Şefa lui de campanie e doamna Gabriela Firea, a zis că-i preia ideile din program. Adică, nu e acel candidat PNL, de dreapta, pe care simpatizanţii PNL, alăgătorii PNL să-l urmeze”.

De asemenea, Nicuşor Dan consideră că susţinerea lui Cătălin Cîrstoiu este ”un fel de-al PSD-ului de a se ascunde”.

”El va fi susţinut de o listă comună PSD- PNL, de consilieri, în care o pondere mai mari o vor avea consilierii PSD. E un fel de-al PSD-ului de a se ascunde în spatele unei interfeţe care poate să aibă anumite calităţi, dar mi-e greu să cred, în ipoteza în care ajunge primar, el controlează PSD şi nu PSD îl controlează pe domnia sa”, a mai declarat Nicuşor Dan.