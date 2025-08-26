Nicușor Dan, critic în discursul în fața diplomaților români: Avem nevoie de o strategie pentru promovarea prorităților economice ale României și avem nevoie de „efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă”

Președintele Nicușor Dan a fost critic, luni, în discursul susținut în fața diplomaților români, cărora le-a spus că nu au fost obișnuiți să facă promoveze interesele economice ale României. De altfel, șeful statului și-a început discursul public spunând că speră „să avem o discuție directă imediat ce o să fim fără presă”.

Șeful statului a menționat că cele trei direcții ale politicii externe sunt: securitatea, dimensiunea economică și românii din afara granițelor. În privința dimensiunii economice, președintele a precizat că aderarea României la OCDE este un „obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026, și acela va fi momentul de la care economia României – după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta – economia României să înceapă să se relanseze”.

„Avem un mediu privat care este competitiv, și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu o avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că este nevoie de „un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”.