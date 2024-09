Nicuşor Dan: Așteptăm Primăria Sectorului 4 să vină cu toată documentația pentru planșeul de la Unirii, ca să le dăm autorizația / Pasajul Lujerului, pasajul Obor și podul de pe București-Ploiești sunt într-o stare mai rea decât planşeul din Piaţa Unirii

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, s-a referit la situaţia planşeului Unirii, arătând că Primăria Sectorului 4 a depus o cerere de autorizaţie în regim de urgenţă, dar aceasta se refera la bucata de sub parc a planşeului, nu şi la pasajul rutier. El a explicat că autorizaţiile în regim de urgenţă se emit doar dacă expertul susţine că este pericol public, iar acest lucru nu este trecut în expertiză. Nicuşor Dan a adăugat că îi aşteaptă pe cei de la Primăria Sectorului 4 cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală ca să poată începe lucrările. ”Noi anticipăm, fără să avem vreo expertiză, anticipăm că degradarea din pasaj nu este la nivelul degradării din parc. Noi anticipăm că nu va fi nevoie de blocarea traficului prin pasaj, care este cel mai uzitat”, a afirmat primarul Capitalei, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, dacă trebuie să mai dea autorizaţii pentru începerea lucrărilor la planşeul Unirii.

”Ce este planşeul Unirii? Este acel capac care este deasupra Dâmboviţei, de la Hanul lui Manuc până când revedem Dâmboviţa la suprafaţă şi care are o lăţime de 15 metri, ne imaginăm deasupra cursului apei. El are două componente, una de aici, de la Hanul lui Manuc până la pasaj, şi a doua este pasajul rutier subteran nord-sud pe care îl cunoaştem. Bucata de pasaj care este prin parc şi până la podul de la Hanul lui Manuc este din anii ‘30. Cea pe care se sprijină pasajul rutier este din anii ‘80. Pentru moment nu avem sau cel puţin nu ne-au fost transmise nouă, aici, la Primăria Capitalei, nu ne-au fost transmise decât expertize de rezistenţă pentru bucata de sub parc, nu şi pentru cea de sub pasajul rutier. Noi anticipăm, fără să avem vreo expertiză, anticipăm că degradarea din pasaj nu este la nivelul degradării din parc. Noi anticipăm că nu va fi nevoie de blocarea traficului prin pasaj, care este cel mai uzitat”, a afirmat primarul Capitalei.

El a precizat că pasajul Lujerului, pasajul Obor și podul de pe București-Ploiești sunt într-o stare mai rea decât planşeul din Piaţa Unirii.

”În normativul de rezistenţă pe poduri şi pasaje există cinci categorii: categoria 1 – cea mai bună, categoria 5 – cea mai rea. Categoria 4 se numeşte nesatisfăcător şi categoria 5 este un fel de mai mult decât nesatisfăcător. Şi e un punctaj. Planşeul din Piaţa Unirii este categoria a patra, cu un punctaj mai apropiat de categoria a treia decât de categoria a cincea. În momentul ăsta, pasajul Lujerului, pasajul Obor şi podul de pe Bucureşti-Ploieşti, care sunt în categoria a cincea, sunt mai rele decât planşeul din Piaţa Unirii”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul a explicat că Primăria Sectorului 4 a depus documentaţia pentru o autorizaţie, dar că aceasta este una pentru lucrare în regim de urgenţă.

”Primăria Sectorului 4 ne-a depus o documentaţie pentru autorizaţie. Ne-a depus mai întâi o documentaţie pentru un certificat de urbanism pe care l-am dat pe 2 sau 3 septembrie, prima zi din septembrie lucrătoare, şi ne-a depus documentaţia pentru autorizaţie, numai că este o inadvertenţă în documentaţia pe care dumnealor au depus-o. Precizez că cererea de autorizare se referă din nou la bucata de sub parc, nu şi la pasajul rutier. Pentru că dumnealor cer să emitem o autorizaţie în regim de urgenţă şi legea spune că autorizaţiile în regim de urgenţă se emit doar dacă expertul spune că e pericol public”, a explicat primarul Capitalei.

El a menţionat că din expertiză nu reiese că ar fi nevoie de lucrări în regim de urgenţă.

”Nu există asta în expertiză şi doar pentru chestiuni punctuale, nicidecum pentru o lucrare aşa de mare, de 600-800 de metri. Le-am comunicat asta şi acum aşteptăm să vină să ne spună dacă expertul a identificat pe cuprinsul acestor 600 de metri un punct, două puncte, trei puncte unde e nevoie să dăm o autorizaţie în regim de urgenţă pentru sprijiniri provizorii. Dacă nu, îi aşteptăm cu documentaţia totală pentru a le da o autorizaţie în regim normal”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a subliniat că aşteaptă reprezentanţii Primăriei Sectorului 4 să vină cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală.

”Orice fel de lucrare trebuie autorizată de primarul municipiului Bucureşti. În momentul de faţă nu există o autorizaţie. Dacă expertul vine cu o expertiză care spune aici, aici şi aici este pericol public, pentru punctele alea o să dăm autorizaţia regim de urgenţă. Dacă nu, aşteptăm ca ei să vină cu toate avizele pentru a le da o autorizaţie normală. Asta este normalitatea pentru că acolo este un nod important. Sunt şi conducte, este şi metroul care este vecin şi este cursul de apă, bineînţeles dedesubt, şi trebuie ca specialiştii din toate aceste instituţii, asta este rolul avizului, să spună dacă proiectul care le este prezentat este viabil pentru infrastructurile lor sau nu”, a explicat primarul Capitalei.