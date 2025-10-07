Nicușor Dan: Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor / România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, un mesaj la doi ani de la atacul teroriștilor Hamas în Israel.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel.

Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor, împărtășind durerea lor.

România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populația civilă din Gaza.

România salută reluarea negocierilor de pace, pe baza inițiativei de pace a președintelui Trump”, se arată în mesajul președintelui Nicușor Dan postat pe X.

