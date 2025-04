Nicuşor Dan anunţă că îşi va lansa curând programul de prezidenţiabil: Poate mâine / Despre susţinerea din partea USR: Orice om în ţara asta, atâta timp cât rămânem în democraţie, are voie să aibă opţiune politică şi să facă activitate politică

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan anunţă că îşi va lansa curând programul de prezidenţiabil, poate mâine. El a mai spus, despre susţinerea din partea USR, că orice om în ţara asta, atâta timp cât rămânem în democraţie, are voie să aibă opţiune politică şi să facă activitate politică, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă când va face public programul de prezidenţiabil.

”Foarte, foarte curând, poate mâine. Lucrurile cele mai importante, în opinia mea, sunt pe zona economică, atât în partea fiscală, cât şi în partea de viziune economică pentru România, în partea de energie, în partea de unde trebuie să-şi concentreze România resursele pentru a fi competitiv în competiţia globală”, a arătat primarul Capitalei, candidat independent la alegerile prezidenţiale.

Nicuşor Dan a fost întrebat şi despre situaţia din USR şi divizarea după retragerea sprijinului Elenei Lasconi.

”Eu sunt un candidat independent. Nu am fost şi la alegerile. Acum e multă emoţie. Am fost candidat independent la alegeri de locale din Bucureşti, în vara anului trecut, şi am fost sprijinit de mai multe partide. În sensul că membrii acestor partide au făcut campanie pentru mine. Orice om în ţara asta, atâta timp cât rămânem în democraţie, are voie să aibă opţiune politică şi să facă activitate politică”, a arătat el.