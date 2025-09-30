G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicușor Dan afirmă că scoaterea României din programul „Visa Waiver” n-a avut…

Nicușor Dan summit NATO
Sursa foto captură video

Nicușor Dan afirmă că scoaterea României din programul „Visa Waiver” n-a avut de-a face cu situația noastră politică, ci cu problema migrației din SUA / Pentru întâlnirea antamată cu Donald Trump la începutul anului viitor: „Să ne uităm cu optimism, suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică”

Articole30 Sep • 57 vizualizări 0 comentarii

Președintele Nicușor Dan a spus într-un interviu la EuroNews că SUA n-a luat decizia de a scoate România din programul vizelor „din motive politice”, așa cum s-a speculat că principalul motiv a avut legătură cu decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Decizia SUA de a suspenda România din programul Visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu situația politică din România, decât a avut cu situația migrației din SUA”, a comentat Nicușor Dan, subliniind că migrația e un fenomen care preocupă foarte mult SUA și că „a suspenda o țară ca România din acest program e un mesaj politic pe care SUA a vrut să-l dea intern”.

Președintele Nicușor Dan a spus că României i s-a solicitat să-i repatrieze pe românii care sunt găsiți pe teritoriul SUA cu actele în neregulă, lucru pe care România și l-a asumat. „Ce pot să spun acum, din punct de vedere tehnic (legat de această îngrijorare a SUA că programul Visa Waiver poate extinde fenomenul migrației – n.red), am asigurat SUA că acceptarea României nu va avea un efect migrator”.

Reamintim că ministra de Externe Oana Țoiu a informat că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.

Nicușor Dan nu a negat informația, dimpotrivă, a subliniat că își dorește ca această vizită să fie consistentă pe două componente, securitate și economie.

Chestionat despre raportul negativ pe care Departamentului de Stat al SUA tocmai l-a emis la adresa României, Nicușor Dan a spus că cel mai probabil „problemele semnalate nu vor putea fi rezolvate în totalitate până în primul trimestru din 2026”, când se va deplasa el în SUA. „Sigur, există o cunoaștere bună pe care SUA o are față de România, dar pe de altă parte suntem aproape să aderăm la OCDE, avem o economie care și-a dublat PIB-ul, așa că zic să ne uităm cu optimism pentru că suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică”, adăugat acesta.

„Acum suntem la 50% cu ce ne-am putea duce la o discuție cu SUA, dar vom fi la 100% în ianuarie. În linii mari există oportunități pe zona de energie, avem gazul de la mare neagră, intrăm în competiție pe AI – și aici contează o energie electrică care să fie accesibilă plus competență tehnică – sunt lucruri pe care România le are. Peste câțiva ani o să fie  preocupare și pe zona de echipamente militare, ne putem uita și la resurse minerale, cam astea-s în mare zonele pe care avem interese comune cu SUA”, a mai spus Nicușor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

LIVE Nicușor Dan, la EuroNews: Termenul de trei ani pentru aderarea Moldovei la UE este foarte realist / Despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Nu cumva o competiție mediatizată va destabiliza foarte tare coaliția care deja are niște tensiuni cumulate?

Articole30 Sep • 1.011 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală

Articole30 Sep • 14.271 vizualizări
1 comentariu

Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil mai trebuie câteva luni / Mi-a plăcut raportul Procurorului General, o să mă duc mâine la Copenhaga, să-i informez pe partenerii noştri

Articole30 Sep • 600 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.