Nicușor Dan afirmă că scoaterea României din programul „Visa Waiver” n-a avut de-a face cu situația noastră politică, ci cu problema migrației din SUA / Pentru întâlnirea antamată cu Donald Trump la începutul anului viitor: „Să ne uităm cu optimism, suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a spus într-un interviu la EuroNews că SUA n-a luat decizia de a scoate România din programul vizelor „din motive politice”, așa cum s-a speculat că principalul motiv a avut legătură cu decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Decizia SUA de a suspenda România din programul Visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu situația politică din România, decât a avut cu situația migrației din SUA”, a comentat Nicușor Dan, subliniind că migrația e un fenomen care preocupă foarte mult SUA și că „a suspenda o țară ca România din acest program e un mesaj politic pe care SUA a vrut să-l dea intern”.

Președintele Nicușor Dan a spus că României i s-a solicitat să-i repatrieze pe românii care sunt găsiți pe teritoriul SUA cu actele în neregulă, lucru pe care România și l-a asumat. „Ce pot să spun acum, din punct de vedere tehnic (legat de această îngrijorare a SUA că programul Visa Waiver poate extinde fenomenul migrației – n.red), am asigurat SUA că acceptarea României nu va avea un efect migrator”.

Reamintim că ministra de Externe Oana Țoiu a informat că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.

Nicușor Dan nu a negat informația, dimpotrivă, a subliniat că își dorește ca această vizită să fie consistentă pe două componente, securitate și economie.

Chestionat despre raportul negativ pe care Departamentului de Stat al SUA tocmai l-a emis la adresa României, Nicușor Dan a spus că cel mai probabil „problemele semnalate nu vor putea fi rezolvate în totalitate până în primul trimestru din 2026”, când se va deplasa el în SUA. „Sigur, există o cunoaștere bună pe care SUA o are față de România, dar pe de altă parte suntem aproape să aderăm la OCDE, avem o economie care și-a dublat PIB-ul, așa că zic să ne uităm cu optimism pentru că suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică”, adăugat acesta.

„Acum suntem la 50% cu ce ne-am putea duce la o discuție cu SUA, dar vom fi la 100% în ianuarie. În linii mari există oportunități pe zona de energie, avem gazul de la mare neagră, intrăm în competiție pe AI – și aici contează o energie electrică care să fie accesibilă plus competență tehnică – sunt lucruri pe care România le are. Peste câțiva ani o să fie preocupare și pe zona de echipamente militare, ne putem uita și la resurse minerale, cam astea-s în mare zonele pe care avem interese comune cu SUA”, a mai spus Nicușor Dan.