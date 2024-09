Nicolae Ciucă s-a afișat alături de Ilie Bolojan, după ce apăruse informația că Bolojan refuzase să candideze pentru funcția de premier

Nicolae Ciucă a postat pe contul personal de Facebook poze de la inaugurarea unui campus de învățământ dual la Oradea, în care apare alături de Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor.

Asta după ce Ilie Bolojan ar fi refuzat propunerea conducerii partidului să meargă într-un tandem cu Nicolae Ciucă, pe post de candidat la funcția de premier, au declarat pentru G4Media surse liberale.

„Premieră pentru școala românească! Astăzi, la Oradea, am inaugurat primul campus de învățământ dual din România. O investiție care le oferă tinerilor șansa să învețe meserii într-un mediu modern, pregătindu-i pentru viitor.

Știu ce înseamnă un drum vocațional. Adolescent fiind, am decis să merg la un liceu militar și nu am regretat nicio clipă alegerea făcută.

Nu este întâmplător nici că primul astfel de campus se deschide într-o administrație liberală. Noi, PNL, am susținut mereu învățământul dual. Pentru că asta e România în care eu cred și pe care vreau să o construim împreună: o Românie în care tinerii au oportunități reale, pe măsura ambițiilor lor și în care își pot clădi aici, acasă, un viitor și o familie”, a scris președintele PNL pe rețeaua de socializare.

Nicolae Ciucă a admis la 1 august că ”este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier” la alegerile prezidențiale, dar a spus că numele va fi discutat în forurile de conducere ale partidului.

Ilie Bolojan este unul dintre puținii lideri PNL care s-au împotrivit atât coaliției cu PSD, cât și candidaturilor comune la alegerile europarlamentare. Cooptarea sa într-un tandem cu Nicolae Ciucă ar fi avut două obiective.

Primul – un transfer de credibilitate dinspre Bolojan spre Ciucă, dat fiind că sondajele le-au indicat liberalilor că electoratul PNL e receptiv la imaginea președintelui Consiliului Județean Bihor.

Al doilea obiectiv era un semnal anti-PSD, dat fiind că Bolojan a criticat constant coaliția cu social-democrații.

Bolojan ar fi refuzat pentru că participarea la campania electorală presupunea să renunțe, cel puțin până la alegeri, la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. El a câștigat un nou mandat la alegerile locale din 9 iunie.

”Aşa cum am discutat şi am şi prezentat după întâlnirea pe care am avut-o după alegerile locale la Braşov, este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier (…) Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului şi vom avea un nume”, a declarat Nicolae Ciucă în 1 august.

Liberalii vor avea un congres în septembrie pentru a stabili formal numele candidatului la alegerile prezidențiale. Nicolae Ciucă, președintele PNL, a anunțat deja că va intra în cursa pentru Cotroceni, dar sondajele interne arată că acesta are șanse reduse să intre în turul 2.

Pentru PNL, rezultatul la turul 1 al prezidențialelor e crucial, dat fiind că alegerile parlamentare au loc la doar o săptămână diferență. Un eventual eșec al candidatului la prezidențiale ar putea avea un efect negativ asupra scorului partidului la parlamentare.