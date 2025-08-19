G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Roboții devin parte esențială a armatei ucrainene / ”Este vorba despre sisteme…

diferite tipuri de roboti
Sursa foto: Skild AI / Youtube

Roboții devin parte esențială a armatei ucrainene / ”Este vorba despre sisteme fără pilot, dar și roboți tereștri pentru logistică și evacuare medicală”

Articole19 Aug 0 comentarii

Comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că armata ucraineană își intensifică tranziția către tehnologie militară avansată. Într-un interviu acordat agenţiei RBC-Ucraina, generalul a remarcat că, în cursul acestui an, vor fi livrate armatei aproximativ 15.000 de platforme robotizate terestre de diferite tipuri și destinații.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

 „Ne concentrăm pe sisteme de înaltă tehnologie care să reducă prezența directă a militarilor pe câmpul de luptă. Este vorba despre platforme robotizate, sisteme fără pilot – în special drone aeriene – dar și roboți tereştri pentru logistică și evacuare medicală” – a precizat Sirski. Generalul a menționat că sunt deja testate platforme aeriene pentru evacuarea răniților, ceea ce ar putea revoluționa sprijinul medical în zonele de conflict.

 „În acest an, sunt planificate livrări de 15.000 de platforme terestre robotizate” – a confirmat Sirski, precizând că este vorba despre sisteme de atac echipate cu mitraliere sau alte arme, platforme de sprijin pentru transport logistic şi unități medicale autonome pentru evacuarea răniților, potrivit Rador Radio România.

Sursa: RBC / Rador Radio România / Traducerea: Sergiu Dan

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.