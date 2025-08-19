Numărul turiștilor din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, în scădere în sezonul estival 2025 / ”Temperaturile extrem de ridicate din luna iulie au descurajat o parte dintre vizitatori”

Parcul Național Domogled-Valea Cernei, una dintre cele mai spectaculoase arii protejate din România, a înregistrat în această vară o scădere a numărului de turiști comparativ cu sezoanele anterioare. Tendința a fost observată atât pe teren, cât și prin reducerea încasărilor din taxa de vizitare a parcului. Potrivit Marianei Păsărin, specialist în comunicare al Parcului, mai mulți factori au contribuit la această scădere, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Temperaturile extrem de ridicate din luna iulie au descurajat o parte dintre vizitatori.

Scăderea numărului de turiști în stațiunea Băile Herculane, care reprezintă punctul de plecare principal pentru traseele montane din parc.

Lipsa voucherelor de vacanță – mulți hotelieri din stațiune au semnalat reducerea numărului de turiști odată cu dispariția acestui sprijin.

„Sezonul este un pic în declin față de anul trecut. Colegii care încasează tariful de vizitare au observat mai puțini turiști pe trasee, iar și la centru constatăm același lucru. Este o ușoară scădere față de anii anteriori”, a precizat Mariana Păsărin.

Pe lângă scăderea numărului de vizitatori, și încasările din taxa de vizitare au fost mai mici. Totuși, reprezentanții parcului subliniază că, deși există în continuare unele reticențe, tot mai mulți turiști au înțeles că plata tarifului este necesară și firească.

„Taxa de vizitare nu este una mare și este valabilă pentru șapte zile, nu pentru o singură zi, cum se întâmplă în alte parcuri. Reticențele sunt mai reduse față de anii trecuți, când existau discuții aprinse și chiar conflicte. Acum turiștii par mai obișnuiți cu această regulă”, a adăugat Mariana Păsărin.

În ciuda scăderii, Parcul Național Domogled-Valea Cernei continuă să fie o destinație importantă pentru iubitorii de natură, oferind trasee spectaculoase, biodiversitate unică și peisaje impresionante din zona Băilor Herculane și Valea Cernei.