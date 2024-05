Nicolae Ciucă, despre competiţia dintre candidaţii PNL şi PSD: Se mai hârjoneşte omul şi în familie

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a comentat, duminică, la o întâlnire cu alegătorii, competiţia electorală dintre liberali şi social-democraţi pentru Primăria Slatina şi a spus că „se mai hârjoneşte omul şi în familie”, însă nu au fost depăşite liniile de acceptare şi s-a reuşit asigurarea stabilităţii politice, transmite Agerpres.

Liderul PNL a arătat că liberalii au fost nevoiţi să găsească în 2021 o formulă care să asigure stabilitatea politică „în vremuri atât de complicate” şi a apreciat drept „remarcabil” faptul că timp de trei ani s-a reuşit asigurarea stabilităţii politice.

„Puteam să intrăm într-o criză în evoluţie, cu o instabilitate politică în ţară. Şi pe formula celor trei partide – PNL, PSD, UDMR – s-a realizat prima formulă guvernamentală de un an şi jumătate. Şi v-am spus, am acceptat. În vremuri atât de complicate, este nevoie ca fiecare dintre noi să dăm deoparte, să facem un minim sacrificiu de orgoliu şi personal, şi politic pentru binele ţării. Sigur, chestiunea este în momentul de faţă absolut remarcabilă, că timp de trei ani de zile, două partide, care istoric au avut doar confruntări politice, au reuşit totuşi să asigure guvernarea şi cu toate aceste hârjoneli, care sunt normale în viaţa politică, se mai hârjoneşte omul şi în familie, darmite în politică, deci, cu toate aceste hârjoneli, nu s-au depăşit acele linii de acceptare, de acceptanţă şi am reuşit să asigurăm stabilitatea politică”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Publicitate electorală

Nicolae Ciucă a fost prezent duminică în judeţul Olt, unde a participat la manifestări de susţinere a candidaţilor liberali şi la întâlniri cu alegătorii din localităţile Izbiceni, Ianca, Brastavăţu, Deveselu, Osica de Sus şi din municipiul Slatina.