Netanyahu îşi asumă „propaganda negativă” cu privire la război pentru a obţine victoria în Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-şi asume „prejudiciul” adus imaginii internaţionale a Israelului pentru a obţine „victoria” în războiul din Gaza, informează EFE, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cât priveşte prejudiciul propagandistic, vreau să spun ceva: dacă trebuie să aleg între victoria asupra duşmanilor noştri şi propaganda negativă împotriva noastră, prefer victoria împotriva duşmanilor noştri şi nu invers”, a afirmat Netanyahu într-o reuniune a guvernului, potrivit biroului său de presă.

„Sunt conştient de preţul pe care îl plătim în domeniul diplomatic şi propagandistic pentru statul Israel”, a recunoscut premierul, subliniind că cea mai bună soluţie ar fi „stabilirea unor mecanisme complet noi” şi „încheierea războiului cât mai curând posibil, cu victoria pe care o definim noi”.

Netanyahu a detaliat că acest obiectiv înseamnă „eliminarea Hamas, eliberarea tuturor ostaticilor şi garantarea că Gaza nu va mai reprezenta o ameninţare pentru Israel”.

Declaraţiile sale intervin în plină ofensivă a armatei israeliene asupra oraşului Gaza, capitala enclavei, unde până acum două săptămâni se refugiaseră circa un milion de palestinieni, mulţi dintre ei deja strămutaţi din alte colţuri ale acestui teritoriu.

Potrivit Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), începând cu 14 august, aproape 41.000 de persoane, majoritatea din oraşul Gaza, au fugit în sudul enclavei, unde Israelul încearcă să strămute populaţia oraşului.

Peste 100.000 de locuitori din Gaza au părăsit localitatea, a afirmat Netanyahu fără să aducă probe, şi a spus că armata elimină „principalii lideri terorişti” în oraşul Gaza, pe care l-a catalogat drept „ultima redută importantă” a Hamas.

„Am stabilit o altă zonă umanitară pentru a permite populaţiei civile din Gaza să se deplaseze spre o zonă sigură şi să primească acolo un ajutor umanitar”, a spus Netanyahu. El a acuzat Hamas că împiedică evacuările şi îi utilizează pe civili drept „scuturi umane”, acuzaţii respinse de gruparea islamistă.

Totodată, el a anunţat o extindere a operaţiunilor militare în interiorul şi în jurul oraşului Gaza, al cărei obiectiv declarat este să preia controlul asupra localităţii, potrivit AFP.

Armata israeliană afirmă că ar controla 40% din oraş.”Suntem pe cale să ne extindem operaţiunile la periferia oraşului Gaza şi chiar în oraş”, a spus Netanyahu în faţa miniştrilor săi. „Distrugem infrastructurile teroriste, demolăm clădirile identificate ca servind terorismului”, a adăugat el.

Cu toate acestea, nici armata, nici guvernul Netanyahu nu au anunţat oficial declanşarea unei ofensive de mare anvergură împotriva oraşului Gaza, aprobată în luna august, notează AFP.

Dar armata şi-a intensificat bombardamentele în ultimele săptămâni, precum şi operaţiunile la sol în interiorul şi în jurul oraşului.