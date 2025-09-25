Netanyahu a ordonat un atac asupra Yemenului în timp ce se îndrepta spre SUA
Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat atacul în timp ce se îndrepta spre SUA pentru a ține un discurs la ONU și pentru a se întâlni cu Donald Trump, a declarat biroul prim-ministrului israelian, potrivit Sky News.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Atacul a lovit capitala yemenită, Sanaa.
Netanyahu urmează să vorbească vineri la Adunarea Generală a ONU.
Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered the attack in Yemen while en route to Washington, and received regular updates from the Defense Minister, IDF Chief-of-Staff and his Military Secretary.
The attack focused on Houthi command centers and war materiel depots in Sanaa. pic.twitter.com/2ppzzV2i33
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 25, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.