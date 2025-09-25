Netanyahu a ordonat un atac asupra Yemenului în timp ce se îndrepta spre SUA

Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat atacul în timp ce se îndrepta spre SUA pentru a ține un discurs la ONU și pentru a se întâlni cu Donald Trump, a declarat biroul prim-ministrului israelian, potrivit Sky News.

Atacul a lovit capitala yemenită, Sanaa.

Netanyahu urmează să vorbească vineri la Adunarea Generală a ONU.