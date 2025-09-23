Nemulțumirea lui Fabio Capello la adresa lui Cristi Chivu după primele meciuri ca antrenor al Interului

Fabio Capello, fost legendar antrenor italian, a vorbit despre debutul lui Cristi Chivu pe banca tehnică a celor de la Inter Milano. În vârstă de 79 de ani, Capello îi transmite românului să aibă curaj și să se desprindă de stilul de joc adoptat la vicecampioana Italiei de Simone Inzaghi, fostul tehnician.

Fabio Capello îi cere lui Cristi Chivu să aibă curaj și să se desprindă de stilul de joc implementat de Simone Inzaghi

Ajuns la 79 de ani, Capello a analizat jocul Interului după patru etape disputate din noul sezon de Serie A.

Fostul mare antrenor nu este neapărat încântat de ceea ce a arătat gruparea de pe Giuseppe Meazza și îi transmite clar lui Chivu să se rupă de linia aplicată de Simone Inzaghi la formația italiană.

Capello îl încurajează pe Chivu (44 de ani) să aducă treptat elemente noi în jocul Interului.

„La această oră se poate spune că vedem Interul lui Simone Inzaghi cu Cristi Chivu pe bancă. Joacă din memorie, dar totul e schematic. Le lipsește fantezia.

Niciunul dintre cei din față nu este în stare să-și depășească adversarul. O veche problemă din trecut”, a declarat Fabio Capello pentru Gazzetta dello Sport.

Chivu are nevoie să lase propria amprentă asupra jocului formației din Milano.

„Acum trebuie să reușească să introducă câte ceva nou, gradual, pentru a se rupe de linia precedentă”, transmite Fabio Capello.

Chivu și Capello au lucrat împreună la AS Roma, iar fostul antrenor își aduce aminte de român ca fiind un „lider înăscut”.

„Chivu era un fundaș central elegant, inteligent, cu prezență. Un lider înăscut. Vorbea puțin, dar era ascultat în vestiar”, a completat Fabio Capello.

După patru etape disputate din noul sezon de Serie A, Inter se află pe locul 10, cu 6 puncte acumulate. Liderul Napoli are 12 puncte, fiind singura echipă cu victorii pe linie.